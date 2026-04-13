Barbara Pflaum: Schaufenster des Alltags – Das MAK widmet sich einer weniger bekannten Seite der Fotografin

Das Museum für angewandte Kunst (MAK) in Wien widmet sich in einer Ausstellung dem weniger bekannten Werk der Fotografin Barbara Pflaum. Die Schau „Schaufenster des Alltags“ zeigt eine neue Facette der Journalistin, die durch ihre ikonischen Fotos die österreichische Geschichte mitgeprägt hat. Gezeigt werden rund 100 Fotos, die Pflaums Blick auf den Wiener Alltag und ihre Fähigkeit, die großen und kleinen Momente der Nachkriegszeit festzuhalten, beleuchten.

Barbara Pflaum schuf mit ihren Fotos ikonische Zeitdokumente österreichischer Geschichte. Das Museum für angewandte Kunst widmet sich in einer Ausstellung dem weniger bekannten Schaffen der 2002 verstorbenen Journalistin. Die Wiener Fotoreporterin, von Zeitgenossen „First Lady der Pressefotografie“ und „Anti-Paparazzi“ genannt, war eine prägende Figur der österreichischen Nachkriegsfotografie.

In ihrem Knize-Kostüm, mit der Rolleiflex in der Hand, schuf Pflaum eine nahezu lückenlose Chronik von Politik, Kunst und Gesellschaft der Zweiten Republik, von den 1950er bis in die 1970er Jahre. Ihr schwarzes VW-Cabrio war ihr mobiles Büro, mit dem sie zwischen dem Döblinger Pressehaus und ihrer Wohnung mit Dunkelkammer und Archiv pendelte. Ihre Kollegen, darunter bekannte Namen wie Franz Hubmann, Erich Lessing und Harry Weber, überließen ihr oft den Vortritt bei wichtigen Fototerminen. Pflaums umfangreiches Werk wurde bereits vor zwanzig Jahren in einer umfassenden Retrospektive dem Publikum präsentiert, die eine Auswahl aus ihrem Nachlass von 15.000 Prints und 150.000 Negativen zeigte. Damals wurde die Bedeutung ihres Namens bereits erkannt, ihre Fotos trugen stets die Namenszeile „Wochenpresse-Photo: Barbara Pflaum“ und zeigten Größen wie Oskar Werner, Henry Moore, Bruno Gironcoli, Alfred Hrdlicka, Fritz Wotruba, Oskar Kokoschka, Konrad Lorenz, Maria Callas, Hilde Spiel, Ingeborg Bachmann, John F. Kennedy und Jackie, Bruno Kreisky, Juri Gagarin, Thomas Bernhard, Leonard Bernstein und Udo Jürgens, um nur einige zu nennen. Das Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) widmet sich in der Ausstellung „Barbara Pflaum: Schaufenster des Alltags“ nun einer weniger bekannten Facette ihres Schaffens. Kuratiert von Karolina Ziębińska, bietet die Ausstellung mit rund 100 Fotos die Möglichkeit, Pflaum als scharfsinnige Beobachterin des Wiener Alltags zu entdecken. Die Ausstellung beleuchtet ihre Fähigkeit, die Absurditäten des Lebens in Wien, von Hühnerschlachtteilen bis zu Demonstrationen, festzuhalten. Pflaum selbst betonte in einem Interview 1985, dass sie vor allem das fotografierte, was sie persönlich interessierte, ohne dabei ihre Beobachtungen zu beschönigen oder zu verändern. Kuratorin Ziębińska hebt Pflaums Fähigkeit hervor, Bilder mit verschiedenen Ebenen zu gestalten, wobei das Hauptmotiv oft im Hintergrund zu finden ist, aber dennoch die volle Aufmerksamkeit des Betrachters erregt. Gerald Piffl, der Leiter von „brandstaetter images“ und Kenner des Pflaumschen Werks, sichtete 2002 erstmals Pflaums fotografische Hinterlassenschaft. Die Ausstellung im MAK bietet eine neue Perspektive auf das Werk einer außergewöhnlichen Fotografin, die die österreichische Geschichte durch ihre einzigartige Linse mitgeprägt hat. Sie zeigt Pflaums Fähigkeit, den Alltag und die großen Momente der Zeitgeschichte in beeindruckenden Bildern festzuhalten, die bis heute nichts von ihrer Aussagekraft eingebüßt haben. Die Ausstellung lädt dazu ein, Pflaums fotografisches Erbe neu zu entdecken und die Tiefe ihres Blicks auf die Welt zu würdigen. Ihre Werke sind Zeugnisse einer Epoche, die durch Pflaums Objektiv eine unvergessliche Gestalt erhalten hat. Die Ausstellung ist mehr als eine Werkschau, sie ist eine Hommage an eine Künstlerin, deren Blick die Welt veränderte





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