Barbara Meier und Katharina Van de Sandt posieren für den Charity-Kalender des Fotografen Manfred Baumann. Der Erlös geht an Dancer against Cancer.

Barbara Meier und Katharina Van de Sandt haben sich als Geste der Solidarisierung für den wohltätigen Fotokalender "Dancer against Cancer" zur Verfügung gestellt. Der renommierte Starfotograf Manfred Baumann nutzte die Möglichkeit, um mit den beiden bekannten Persönlichkeiten Bilder für den guten Zweck aufnehmen zu lassen. Die Aufnahmen sollen nicht nur ästhetisch beeindrucken, sondern primär der Unterstützung der Krebshilfe dienen.

Fotografische Umsetzung im Grand Hotel

Am Dienstag standen Barbara Meier und Katharina Van de Sandt im Grand Hotel vor der Kamera von Manfred Baumann. Die Wahl fiel auf diesen prestigeträchtigen Ort für die Shootinglocation. Meier trug speziell für ihre Rolle als gute Fee mitgebrachte Kleider mit sich. Die Szenerie im Grand Hotel diente als Kulisse für die professionelle Inszenierung, bei der die Models Flügel trugen, um das Motiv der Fee visuell zu unterstreichen.

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Die Aufnahme der Bilder für den Kalender dauerte insgesamt zwei Shooting-Tage an. Bis zum Abschluss der Arbeiten kamen bekannte Gesichter mit im Spiel. Manfred Baumanns fotografischer Beitrag zielt darauf ab, über die reine Schönheit der Motive hinauszugehen. Der Fokus liegt klar auf der sozialen Verantwortung, die mit der Veröffentlichung des Kalenders einhergeht.

Barbara Meiers Motivation und beruflicher Hintergrund

Barbara Meier, bekannt aus der Castingshow Germany's Next Topmodel 2025, betonte die Bedeutung von Zeit für wohltätige Zwecke im eigenen Model- und Mamaalltag. Sie erklärte, dass es für sie ein riesengroßes Geschenk sei, Menschen glücklich zu machen oder Gutes zu tun. Dieser Einsatz ist ihr wichtig, auch wenn sie keine medizinische Ausbildung besitzt. Meier nutzt ihre hohe öffentliche Reichweite bewusst, um auf die Angelegenheit aufmerksam zu machen.

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Die Zusammenarbeit mit Manfred Baumann war für Meier ursprünglich ein Wunsch, den sie sich kaum zugetraut hatte. Nach ihrer Teilnahme an Germany's Next Topmodel 2025 empfahl ihr ein Bekannter, den Fotografen zu kontaktieren. Meier war skeptisch, fragte sich, wie sie das schaffen sollte, schrieb ihm jedoch, als beide sich in Los Angeles aufhielten. Es kam zu einem Shooting am Venice Beach, das sie als kleinen Traum in Erfüllung gegangen beschreibt.

Die enge Verbindung zwischen dem Fotografen und Meier basiert auf einer besonderen Erinnerung. Als sie nach Wien zog, machte sie dort eines ihrer ersten Shootings mit Manfred Baumann. Dieses professionelle Band führte dazu, dass sie sich erneut für sein Projekt zur Verfügung stellte. Ihre Töchter und engen Freunde unterstützen sie dabei emotional. Sie bezeichnet ihre Mädchen als kleine gute Feen, auch wenn sie oft frech sind.

Katharina Van de Sandt und ihre persönlichen Anker

Katharina Van de Sandt, ebenfalls Teil des Charity-Projekts, nannte bei der Frage nach ihrer persönlichen Unterstützung sofort ihre Mama. Sie betonte, dass ihre Mutter immer für sie da sei und sie auffange, wenn es einmal schwierig wird. Dies bietet ihr den notwendigen Rückhalt für die Teilnahme am Shooting.

Van de Sandt setzte sich ebenfalls für den Kalender ein, ohne dabei auf medizinische Fähigkeiten zurückgreifen zu können. Ähnlich wie Meier nutzt sie ihre Position, um der Sache eine Stimme zu geben. Die gemeinsamen Aufnahmen mit Manfred Baumann dienen einem höheren Ziel, das über die Unterhaltungsindustrie hinausgeht.

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Finanzielle Unterstützung und Wirkung des Projekts

Der Erlös aus dem Verkauf des Fotokalenders wird direkt der Arbeit von Dancer against Cancer zukommen. Diese Organisation setzt sich spezifisch für die Krebshilfe ein. Manfred Baumann möchte mit den Bildern mehr bewegen als nur schöne Eindrücke zu vermitteln. Die Fotos sollen Spender und Unterstützer mobilisieren, indem sie emotionale und ästhetische Wirkung kombinieren.

Das Projekt verbindet verschiedene gesellschaftliche Bereiche, indem es Prominente, Fotografie und soziale Verantwortung zusammenbringt. Manfred Baumann, Barbara Meier und Katharina Van de Sandt tragen somit gemeinsam dazu bei, Ressourcen für die Krebshilfe zu generieren. Die vollständige Sammlung der Aufnahmen ist nach den zwei Tagen der Arbeit abgeschlossen. Der Kalender repräsentiert damit das Engagement der Beteiligten für die wohltätige Organisation.