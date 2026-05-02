Barbara Eibinger-Miedl: Budgetkrise, Erbschaftssteuer und das Pensionsalter

Ein Interview mit Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl zu den aktuellen Herausforderungen der österreichischen Budgetpolitik, ihrer Position zur Erbschaftssteuer und ihrer Ablehnung einer Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters.

Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl spricht über die aktuellen Herausforderungen bei der Budgetkonsolidierung , die Debatte um Erbschaftssteuer n und die langen Nächte der Verhandlungen. Sie erläutert ihre Position zur Erbschaftssteuer , insbesondere im Hinblick auf ihre eigene Herkunft aus einer Unternehmerfamilie, und betont die Belastung, die diese für Unternehmen darstellen kann.

Eibinger-Miedl unterstreicht die generelle Ablehnung der Volkspartei gegenüber neuen Steuern und plädiert für Ausgabenkontrolle. Sie relativiert den Anteil zusätzlicher Steuern und Abgaben am Konsolidierungspaket im Vergleich zum vorherigen Doppelbudget und weist auf die Notwendigkeit struktureller Reformen hin, die durch die Reformpartnerschaft angestoßen werden sollen. Die Staatssekretärin geht auf das strukturelle Problem des Staates ein, der trotz Rekordeinnahmen Schwierigkeiten hat, ein ausgeglichenes Budget zu erreichen.

Sie sieht die Ursache in steigenden Ausgaben, insbesondere im Gesundheits- und Sozialbereich aufgrund der demografischen Entwicklung, sowie in hohen Personalkosten im öffentlichen Sektor. Als Maßnahmen zur Konsolidierung nennt sie die Nicht-Nachbesetzung von Pensionen und die Stärkung der betrieblichen Vorsorge, um die zweite Säule des Pensionssystems zu entlasten. Sie verweist auf das dänische Modell als Beispiel und betont die Bedeutung, Systeme neu zu denken, um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden. Ein zentraler Punkt der Diskussion ist die Frage des gesetzlichen Pensionsantrittsalters.

Eibinger-Miedl äußert sich gegen eine Erhöhung und betont, dass das faktische Antrittsalter bereits bei rund 62 Jahren liegt. Sie verweist auf die Anstrengungen der Regierung, durch das Paket für Arbeiten im Alter und Änderungen bei der Korridorpension und Teilpension das faktische Antrittsalter zu erhöhen, was erhebliche finanzielle Vorteile für den Staat bringen würde. Abschließend betont sie die hohe Staatsquote Österreichs und die Notwendigkeit, die Ausgaben zu senken, um Defizitprobleme zu lösen





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