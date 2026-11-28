Nach dem Bankraub in Korneuburg am 19. Juni steht ein 24-jähriger Angestellter im Fokus. Vier Verdächtige wurden ermittelt, einer ist flüchtig.

Die Kriminalpolizei in Korneuburg in Niederösterreich hat nach monatelangen Ermittlungen brisante Erkenntnisse zum schwerwiegenden Bankraub vom 19. Juni bekanntgegeben. Im Zentrum des Ermittlungsverfahrens steht nun die Vermutung, dass ein interner Mitarbeiter der überfallenen Bank direkt in die Planung und Durchführung des Raubes verwickelt war. Dieser 24-jährige Angestellte soll durch fingierte Telefonate mit einem externen Kontakt Bargeldmengen für die Filiale bestellt haben, um die Tat vorzubereiten.

Ermittlungsschwerpunkt interner Mitarbeiter

Die Staatsanwaltschaft und die Kripo konzentrieren ihre Beweissicherung aktuell auf die Kommunikation zwischen dem 24-jährigen Bankangestellten und einem 30-jährigen Mann serbischer Nationalität. Dieser Serbe gab sich während der Telefonate als Kunde der Bank aus. Die Ermittler gehen davon aus, dass diese fingierten Anrufe dazu dienten, die Existenz größerer Bargeldmengen in der Filiale zu verschleiern und den Zugang zum Tresor im Vorfeld der Tat zu erleichtern. Diese interne Unterstützung wird als zentraler Faktor für den erfolgreichen Zugriff auf die Kassen der Bank gewertet.

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Verhaftungen und Flucht des Haupttäter

Insgesamt konnten die Beamten vier Verdächtige im Alter zwischen 23 und 30 Jahren identifizieren. Drei dieser Männer wurden bereits festgenommen und in die Justizanstalt Wien-Josefstadt überstellt. Zu den Inhaftierten gehört ein 23-jähriger Syrer, dem der direkte Vollzug des Raubes zugeschrieben wird. Ein weiterer 24-jähriger Syrer soll als Fluchtfahrer gedient haben und zwei der Beteiligten erfolgreich ins Ausland transportiert haben. Der vierte und mutmaßliche Haupttäter befindet sich jedoch weiterhin auf freiem Fuß, weshalb die Fahndungsbehörden jetzt einen europäischen Haftbefehl ausgestellt haben.

Aggressive Übergriffe und medizinische Behandlung

Der Ablauf des Überfalls zeichnete sich durch extreme Gewaltbereitschaft aus, die der maskierte Täter bei der Begehung zeigte. Der Angreifer suchte gezielt das Büro einer Bankmitarbeiterin auf und zwang sie unter Drohungen zur Herausgabe von Bargeld aus einem Tresor. Im weiteren Verlauf der Tat soll der Täter die Frau gezwungen haben, sich auf den Boden zu legen und sie mehrfach körperlich angegriffen haben. Die Schwere der Verletzungen führte dazu, dass die betroffene Mitarbeiterin ambulant in einem Spital behandelt werden musste. Die genauen Umstände der medizinischen Versorgung und der Grad der körperlichen Beeinträchtigungen sind Teil der aktuellen Dokumentation der Tat.

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Aussageverweigerung und Stand der Fahndung

Bei den polizeilichen Vernehmungen zeigten die festgenommenen Männer unterschiedliche Reaktionen auf die Vorwürfe. Der mutmaßliche Fluchtfahrer hat sich bei seiner Einvernahme geständig gezeigt und die ihm zur Last gelegte Rolle bestätigt. Die beiden anderen festgenommenen Verdächtigen hingegen haben die Aussage verweigert und kooperieren nicht mit den ermittelnden Behörden. Die genauen Umstände, an denen sich das geraubte Geld aktuell befindet, sind den Ermittlern bisher unbekannt. Die Fahndung nach dem flüchtigen Haupttäter wird international fortgesetzt, wobei die Suche nach einer Spur der Gelder eine hohe Priorität genießt.

Zusammenfassung der juristischen Schritte

Die Ermittler der Kripo Korneuburg werten den Fall als ein sorgfältig über Monate geplantes Verbrechen, das durch interne Sabotage ermöglicht wurde. Die Festnahme des Fluchtfahrers und die Identifizierung des involvierten Bankangestellten haben die Beweislage deutlich verbessert, während die Ergreifung des flüchtigen Täters weiterhin die dringlichste Aufgabe darstellt. Die rechtlichen Verfahren gegen die inhaftierten Verdächtigen laufen parallel zur internationalen Fahndung, wobei die Aussageverweigerungen das Ermittlungsteam vor Herausforderungen stellen. Der Fall bleibt ein aktives Schwerpunktthema für die niederösterreichische Sicherheitsbehörden.