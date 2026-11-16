Erfahren Sie, wie Sie Banknoten schnell auf Echtheit prüfen. G+D erklärt die drei wichtigsten Schritte mit Licht, Griff und Kippen, um Fälschungen sofort zu erkennen.

Wer beim Einkaufen oder im Restaurant bezahlt, hat Bargeld täglich mit vielen Händen in Berührung. Doch die meisten Menschen prüfen die Geldscheine nur flüchtig. Das Münchner Unternehmen Giesecke+Devrient bietet nun klare Tipps zur Echtheitskontrolle. Diese Hinweise helfen Verbrauchern, Fälschungen sicher zu identifizieren.

Der Tastsinn prüft die Banknoten

Der erste Schritt zur Echtheitsprüfung erfolgt durch das Anfassen der Banknote. Echtes Geld besteht nicht aus normalem Papier, sondern aus speziellen Materialien mit Baumwollfasern. Diese Fasern sorgen für ein charakteristisches Griffgefühl und machen die Scheine widerstandsfähiger. Zudem nutzen Druckverfahren erhabene Bereiche, die sich mit den Fingerspitzen ertasten lassen. Diese taktilen Elemente sind auf gewöhnlichem Papier kaum nachzuahmen.

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Licht zeigt versteckte Merkmale

Das Halten der Banknote gegen eine Lichtquelle offenbart das Wasserzeichen. Es entsteht durch unterschiedlich dicke Bereiche im Banknotenmaterial. Dadurch wird das Licht verschieden stark durchgelassen. Ein Motiv mit feinen Hell-Dunkel-Abstufungen wird sichtbar. Auch der Sicherheitsfaden erscheint als durchgehende Linie. Viele Scheine zeigen darin eine feine Schrift oder die Wertzahl. Diese Merkmale sind direkt in das Material eingearbeitet.

Kippen enthüllt optische Effekte

Beim Kippen der Banknote verändern sich Farbe und Erscheinungsbild. Moderne Scheine nutzen spezielle Folien, Sicherheitsfäden und Druckfarben. Diese Elemente reagieren auf unterschiedliche Blickwinkel. Manche Designs erzeugen Bewegungseffekte durch aufwendige optische Strukturen. Mikrospiegeln und Nanostrukturen reflektieren das einfallende Licht gezielt. G+D nennt bis zu einer Million Mikrospiegel pro Daumennagelfläche.

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Technische Prüfung ergänzt die Analyse

Banken und Zentralbanken verwenden spezielle Prüfgeräte für weitere Kontrollen. Bestimmte Druckfarben reagieren auf ultraviolettes Licht. Andere absorbieren Infrarotlicht. Magnetische Codierungen in Sicherheitsfäden werden von Sensoren erkannt. So lassen sich große Mengen Bargeld schnell bearbeiten. Diese Maschinen erkennen Merkmale, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben. Die Geräte arbeiten auch bei hohen Durchlaufzahlen zuverlässig.

Geheime Merkmale schützen die Währung

Neben sichtbaren Schutzmechanismen existieren geheime Merkmale. Deren genaue Funktionsweise ist nicht öffentlich bekannt. Nur Zentralbanken können diese Eigenschaften mit speziell entwickelten Sensoren überprüfen. Diese Geheimhaltung verhindert, dass Fälscher die Technologien nachbilden. Felix Ehrtmann von G+D Currency Technology betont die Wichtigkeit verlässlicher Währungen im Alltag. Unterschiedliche Sicherheitsmerkmale ergänzen sich gegenseitig. Der einfache Dreischritt aus Griff, Licht und Kippen bietet eine schnelle erste Kontrolle.