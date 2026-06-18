Bande von Jugendlichen und jungen Erwachsenen verurteilt: Über 100 Straftaten, darunter "Autobingo" und unbefugte Autofahrten

Eine Gruppe junger Täter im Alter von 15 bis 21 Jahren muss sich für über 100 Straftaten verantworten, darunter zahlreiche Einbruchsdiebstähle, unbefugte Fahrten mit gestohlenen Autos und weitere Delikte. Das Gericht verurteilte die Angeklagten zu bedingten und unbedingten Haftstrafen, wobei Alkohol- und Drogeneinfluss als mildernde Umstände angeführt wurden.

Eine Bande von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren soll mehr als 100 Straftaten begangen haben. Zwei der Männer im Alter von 15 und 21 Jahren standen besonders im Mittelpunkt des Verfahrens; ihnen wurden allein 63 Einbruchsdiebstähle zur Last gelegt.

Im Zentrum stand das als "Autobingo" oder "Autoschnallen" bekannte Vorgehen, bei dem unversperrte Fahrzeuge nach Bargeld, Bankomat- und Kreditkarten sowie Wertgegenständen durchsucht wurden. Die erbeutete Beute nutzten die Täter unter anderem für den Kauf von Lebensmitteln oder Zigaretten. Teilweise fanden sie auch Fahrzeugschlüssel und unternahmen anschließend unbefugte Spritztouren mit den gestohlenen Autos. Drei dieser Fahrten endeten mit Unfällen, bei denen Fahrzeuge beschädigt wurden.

Darüber hinaus sollen auch E-Bikes und E-Scooter gestohlen worden sein. Das Verfahren umfasste zudem Urkundenunterdrückung, schwere Sachbeschädigung und weitere Eigentumsdelikte. Einem Angeklagten wurden zusätzlich Nötigung sowie ein Verstoß gegen das Notzeichengesetz vorgeworfen, wie "Vorarlberg online" berichtet. Die Angeklagten zeigten sich größtenteils geständig, führten die Taten jedoch unter anderem auf Alkohol- und Drogeneinfluss zurück.

Der Erstangeklagte wurde zu einer Zusatzstrafe von neun Monaten Haft verurteilt, da eine frühere Verurteilung bei der Strafbemessung berücksichtigt werden musste. Würde man beide Verfahren zusammenziehen, ergäbe sich eine Gesamtstrafe von 15 Monaten. Der Zweitangeklagte erhielt eine Zusatzstrafe von 14 Monaten, was in Summe mit einer früheren Verurteilung 18 Monate Haft ergibt. Bei den drei Mitangeklagten stellte das Gericht keine Gewerbsmäßigkeit fest.

Sie wurden wegen schweren Einbruchsdiebstahls und weiterer Eigentumsdelikte schuldig gesprochen. Der Drittangeklagte erhielt vier Monate bedingte Haft. Der Viertangeklagte wurde zu drei Monaten bedingter Haft samt Bewährungshilfe verurteilt. Der Fünftangeklagte bekam drei Monate unbedingte Haft. Vom Vorwurf der Körperverletzung wurde er freigesprochen





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