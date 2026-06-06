Die Stadt Mödling hat ein neues System ins Leben gerufen, das darauf abzielt, die Zeit bis zum Eintreffen qualifizierter medizinischer Hilfe zu verkürzen. Dabei handelt es sich um ausgebildete Sanitäter, die mit spezieller Ausrüstung ausgestattet sind, um in Notfällen schnell und effizient helfen zu können.

Bald in Mödling : ' First Responder ' sollen Überlebenschancen von Notfallpatienten erhöhen. Die Stadt Mödling hat ein neues System ins Leben gerufen, das darauf abzielt, die Zeit bis zum Eintreffen qualifizierter medizinischer Hilfe zu verkürzen.

Dabei handelt es sich um ausgebildete Sanitäter, die mit spezieller Ausrüstung ausgestattet sind, um in Notfällen schnell und effizient helfen zu können. Die Stadt hat das nötige Material finanziert und die Sanitäter ausgewählt und ausgebildet. In den kommenden Wochen sollen die 'First Responder' in Mödling aktiv werden und die Bevölkerung bei medizinischen Notfällen unterstützen. Ziel des Systems ist es, die Überlebenswahrscheinlichkeit und Heilungschancen betroffener Patienten signifikant zu erhöhen.

Die Stadt Mödling möchte damit die Versorgung der Bevölkerung weiter verbessern und die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes bestmöglich überbrücken





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