Bahnverkehr Bayern und Österreich: Große Bauarbeiten verursachen Verspätungen und Umleitungen

Umfangreiche Sanierungsarbeiten der Deutschen Bahn zwischen Passau und Obertraubling sowie weitere Bauprojekte in Bayern und Vorarlberg führen zu deutlichen Fahrzeitverlängerungen und Umleitungen im Bahnverkehr. Reisende müssen mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen.

Bahnverkehr in Bayern und Österreich beeinträchtigt durch umfangreiche Bauarbeiten Zwischen dem 14. Juni und dem 12. Dezember 2024 werden Reisende in Bayern und den angrenzenden Regionen Österreich s mit erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr rechnen müssen.

Die Deutsche Bahn (DB) führt auf der Strecke Passau – Obertraubling bei Regensburg umfangreiche Sanierungsarbeiten durch, die zu deutlichen Fahrzeitverlängerungen und Umleitungen führen. Diese Bauarbeiten haben nicht nur Auswirkungen auf den deutschen Bahnverkehr, sondern ziehen auch Konsequenzen für die österreichische Weststrecke nach sich, insbesondere für Verbindungen zwischen Salzburg, Innsbruck, Wien und Vorarlberg. Die ÖBB haben bereits angekündigt, dass die Fahrzeit im Fernverkehr zwischen Salzburg und Innsbruck sowie Salzburg und München um etwa 15 Minuten verlängert wird.

Für Reisende zwischen Wien und Vorarlberg bedeutet dies sogar eine Verlängerung der Fahrzeit um 30 Minuten. Die Umleitung von Güterzügen verstärkt die Belastung der Weststrecke zusätzlich. Die Umleitung von insgesamt 80 Güterzügen, die normalerweise über Passau geführt werden, über die Strecke München – Salzburg – Wels, führt zu einer hohen Auslastung der sogenannten Deutschen Eck-Strecke.

Die ÖBB arbeiten intensiv daran, das Angebot von und nach Deutschland neu zu organisieren, um die Auswirkungen auf die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. Ein wesentlicher Aspekt dieser Umorganisation ist die Anpassung der Routenführung für ICE-Züge. Auf der ICE-Linie über Passau wird es während der Bauzeit keinen Zugverkehr im Abschnitt zwischen Wien und Nürnberg geben.

Reisende, die von Wien, St. Pölten und Linz nach Deutschland und zurück reisen möchten, müssen eine alternative Route über den Bahnknoten München Hauptbahnhof nutzen. Um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, werden zusätzliche Zugverbindungen eingerichtet. Der RJX von Wien über Linz und Salzburg nach München und zurück verkehrt im Zwei-Stunden-Takt mit einer Fahrzeitverlängerung von etwa 15 Minuten.

Darüber hinaus werden zwei ICE-Zugpaare zusätzlich von Wien über Salzburg nach München und zurück eingesetzt. Drei EC-Zugpaare fahren zusätzlich von Wien über Linz, Wels und Simbach/Inn nach München und retour. Auch der Nightjet von Wien nach Hamburg bzw. Amsterdam wird umgeleitet, um die Bauarbeiten zu umfahren. Neben den Bauarbeiten auf der Strecke Passau – Obertraubling gibt es weitere Einschränkungen im Bahnverkehr.

Von dem 14. Juni bis zum 14. Oktober ist die Bahnstrecke zwischen Feldkirch und Buchs (Kanton St. Gallen) aufgrund von Bauarbeiten komplett gesperrt. Dies führt zu Fahrplanänderungen, dem Einsatz von Schienenersatzverkehr und weiteren Umleitungen.

Der Fernverkehr westlich von Innsbruck wird um rund 30 Minuten verschoben. Züge in Richtung Vorarlberg werden in Innsbruck etwa eine halbe Stunde später abfahren, während Züge in Richtung Innsbruck in Vorarlberg eine halbe Stunde früher starten. Auch der Nahverkehr wird entsprechend angepasst. Die ÖBB betonen, dass sie rechtzeitig über alle Änderungen informieren und eng mit der DB zusammenarbeiten, um die Auswirkungen der Bauarbeiten so gering wie möglich zu halten.

Reisende werden dringend gebeten, sich vor Antritt ihrer Reise über die aktuellen Fahrpläne und möglichen Umleitungen zu informieren. Die ÖBB stellen hierfür verschiedene Informationskanäle zur Verfügung, darunter die ÖBB-Website, die ÖBB-App und das Kundenservice-Telefon. Die umfangreichen Bauarbeiten sind notwendig, um die Infrastruktur zu modernisieren und die Leistungsfähigkeit des Bahnnetzes langfristig zu sichern. Trotz der kurzfristigen Unannehmlichkeiten versprechen die ÖBB und die DB, dass die Investitionen in die Schieneninfrastruktur zu einer Verbesserung der Qualität und Zuverlässigkeit des Bahnverkehrs führen werden





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