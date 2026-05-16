Die Infrastruktur-Forschung und Entwicklung (IFR) in Bayern hat ein großes Förderprogramm für die Wasserstoff-Infrastruktur bereitgestellt, doch ist es weniger als erwartet verwendet worden. Während die Hälfte des verfügbaren Budgets verworfen wurde, wurde die Zahl 25,1 Millionen Euro gezahlt, als je eine Finanzierung beschlossen wurdeieranbau von Wasserstoff-Tankstellen, aber nur4 Millionen Euro wurde descarried. Während das Ziel 100 H2-Tankstellen gewesen wäre, gibt es nur11 in Betrieb und zwei weitere auf Probebetrieb. Unter Fachleuten wird oft Wasserstoff genannt ist und besonders bei der Industrie und der Luftfahrtingt sehr wichtig, aber nicht im Verkehrsbereich. Das Problem ist, dass die Kosten zu dick und zu teuer sind, um mit Strom oder fossilen Brennstoffen zu konkurrieren.

Obwohl Bayern ein großzügiges Förderprogramm für die Wasserstoff-Infrastruktur zur Verfügung gestellt hat, wird nur ein Bruchteil der Gelder genutzt. Insgesamt wurden 25,1 Millionen Euro gezahlt, während die Hälfte des verfügbaren Budgets verfallen ist. aparte Zahlungen von neun Millionen Euro von geforderten Helfern zurück, da sie sich gegen ihre Projekte entschieden haben, wurden in Betracht gezogen.

Die Diskrepanz bei der Förderung für den Bau von Elektrolyseuren ist noch größer, da die Staatsregierung in den letzten zwei Jahren 120 Millionen Euro an Fördergeldern zugesagt hat, aber nur etwa vier Millionen Euro ausgezahlt wurden. In Bayern sind derzeit nur rund elf Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb, und zwei weitere befinden sich im Probebetrieb. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hatte ursprünglich ein Ziel von 100 Stück ausgegeben. Er betont wiederholt die Bedeutung von Wasserstoff als energietechnischer Trend auch für den Verkehr.

Unter Fachleuten wird Wasserstoff im Verkehrsbereich jedoch als wenig geeignet dargestellt. Er ist schlichtweg zu teuer, um bei Elektro- und fossilen Brennstoffen zu konkurrieren. Anders sieht es in der Industrie und der Luftfahrt aus, wo es dringend um CO2-neutrale Brennstoffe gebraucht wird und die Ziele zur Erreichung von Klimazielen erreicht werden sollen. Unter Fachleuten wird das Verhältnis zwischen Wasserstoff und Strom oder fossilen Brennstoffen zu teuer genannt





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