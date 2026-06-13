Bahnfahren wird zur Geduldsprobe: Monatelange Baustelle der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn sperrt die wichtige Strecke zwischen Passau und Obertraubling von 14. Juni bis 12. Dezember komplett. Die Folgen reichen weit über Deutschland hinaus und treffen auch den Bahnverkehr in Österreich.

Ab Sonntag (14. Juni) wird Bahnfahren für viele zur Geduldsprobe. Wegen einer monatelangen Großbaustelle der Deutschen Bahn kommt es auf zahlreichen Verbindungen zu längeren Fahrzeit en, geänderten Abfahrt en und einzelnen Zugausfällen.

Die Deutsche Bahn sperrt die wichtige Strecke zwischen Passau und Obertraubling bei Regensburg von 14. Juni bis 12. Dezember komplett. Die Folgen reichen weit über Deutschland hinaus und treffen auch den Bahnverkehr in Österreich.

Unverändert bestehen die Direktverbindungen von Wien in den Pinzgau und Pongau sowie retour, die dreimal täglich verkehren. Halte in Zell am See und St. Johann im Pongau bleiben bestehen. Ganz ohne Einschränkungen geht es aber auch dort nicht. Fahrten nach Innsbruck und München dauern künftig bis zu 15 Minuten länger.

Westbahn-Besonders bitter für Reisende nach Deutschland: Lindau wird während der Bauarbeiten vorübergehend überhaupt nicht angefahren. Auch bei den täglichen Verbindungen nach Stuttgart gibt es Änderungen. Die Züge fahren künftig ohne Halt im Münchner Hauptbahnhof. Fahrgäste müssen stattdessen in München Ost oder München Pasing ein- bzw. aussteigen.

Westbahn-Züge von/nach München halten in Prien am Chiemsee. Alles Details findest du auch als zentrale Ausweichroute setzen die ÖBB auf München Hauptbahnhof. Der bayerische Verkehrsknoten wird in den kommenden Monaten zur wichtigsten Drehscheibe für Reisen zwischen Österreich und Deutschland. Die Railjet-Xpress-Züge zwischen Wien, Linz, Salzburg und München verkehren weiterhin alle zwei Stunden, benötigen aber rund 15 Minuten länger.

Zusätzlich werden zwei ICE-Verbindungen sowie drei EuroCity-Züge pro Richtung über Salzburg bzw. Simbach am Inn nach München geführt. Die Auswirkungen sind auch innerhalb Österreichs deutlich spürbar. Zwischen Wien, Linz, Salzburg und Innsbruck verlängern sich die Fahrzeiten um etwa 15 Minuten. Für Fahrgäste ins Tiroler Oberland und nach Vorarlberg wird es noch mühsamer: Hier müssen Reisende rund 30 Minuten mehr einplanen.

Westlich von Innsbruck werden zahlreiche Fernverkehrszüge zudem zeitlich verschoben. Richtung Vorarlberg fahren viele Verbindungen später ab, in Gegenrichtung starten sie entsprechend früher. Der Hauptgrund für die Verzögerungen liegt im Güterverkehr. Rund 120 Güterzüge pro Tag, die normalerweise über Passau fahren würden, müssen während der Bauarbeiten über Salzburg, München und das sogenannte Deutsche Eck umgeleitet werden.

Kommt es deshalb zu weiteren Änderungen im Fernverkehr. Reisende müssen sich auf spätere Ankünfte in Innsbruck sowie frühere Abfahrten Richtung Salzburg und Wien einstellen. Werden die Auswirkungen noch größer. Dann enden bzw. beginnen Interregio-Züge in Wörgl und fahren nicht mehr bis Innsbruck.

Als Ersatz halten bestimmte Railjet-Xpress-Züge zusätzlich in Jenbach. Sowohl ÖBB als auch Westbahn empfehlen Fahrgästen, ihre Verbindung kurz vor Reiseantritt nochmals zu überprüfen und ausreichend Zeitpuffer einzuplanen. Weitere Baustellen im deutschen Bahnnetz mit Auswirkungen auf Österreich sind bereits angekündigt. In den kommenden Jahren sollen auch die Strecken zwischen Freilassing, Rosenheim und München umfassend saniert werden





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