Bahnbrechende Bronchoskopie-Robotertechnologie in Wien: Revolution für die Lungenkrebsfrüherkennung

Die Klinik Floridsdorf in Wien setzt mit dem ersten Bronchoskopie-Roboter Österreichs neue Maßstäbe in der Lungenkrebsfrüherkennung. Diese innovative Technologie ermöglicht eine schonendere, präzisere und schnellere Diagnostik, was die Heilungschancen von Patienten signifikant verbessert. Ergänzt durch 3D-Bildgebung verspricht die Kombination eine einzigartige diagnostische Leistung.

Weltweit stellt Lungenkrebs eine der gravierendsten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit dar und ist die führende krebsbedingte Todesursache. Auch in Österreich ist die Situation besorgniserregend: Jährlich werden rund 5.000 Neuerkrankungen registriert, denen traurigerweise etwa 4.000 Todesfälle gegenüberstehen. Angesichts dieser alarmierenden Zahlen setzt die Wiener Klinik Floridsdorf nun ein entscheidendes Zeichen für die Verbesserung der Früherkennung .

Mit der Einführung des ersten Bronchoskopie-Roboters in Österreich verfolgt das Krankenhaus das Ziel, die Diagnose von Lungenkrebs revolutionär zu gestalten. Mediziner Arschang Valipour, Vorstand der Inneren Medizin und Pneumologie an der Klinik Floridsdorf, betonte bei der Präsentation die immensen Vorteile für die Patienten: Dieser technologische Fortschritt bedeutet nicht nur eine deutlich schonendere Untersuchung, sondern verspricht auch schnellere Gewissheit über den Gesundheitszustand und damit die entscheidende Chance auf einen früheren Therapiebeginn. Diese Hoffnung auf frühere Interventionen, die Leben retten kann, wurde bei der offiziellen Vorstellung des Geräts am vergangenen Freitag durch Valipour selbst, im Beisein von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Stefan Gara, dem Digitalisierungssprecher der Wiener Neos, eindrucksvoll unterstrichen. Die Klinik Floridsdorf positioniert sich damit an der Spitze der medizinischen Innovation in Österreich. Durch die Kombination des neuartigen Bronchoskopie-Roboters mit der ergänzenden 3D-Bildgebung mittels Cone Beam CT (CBCT) verfügt die Klinik nun über eine in Österreich unübertroffene Symbiose modernster Diagnosetechnologien, wie in einer Aussendung des Wiener Gesundheitsverbunds (WIGEV) hervorgehoben wurde. Diese technologische Aufrüstung, die eine Investition von einer Million Euro inklusive technischer Anpassungen erforderte, unterstreicht das Engagement der Klinik für wegweisende Gesundheitsversorgung. Die roboterassistierte Bronchoskopie stellt hierbei ein besonderes Highlight dar. Hierbei wird ein extrem flexibler und hauchdünner Katheter von einem Roboter präzise gesteuert. Dieser bewegt sich tief in die komplexen und fein verzweigten Atemwege der Lunge hinein, eine Region, die mit herkömmlichen Methoden nur schwer zugänglich ist. Entlang einer zuvor exakt festgelegten Navigationsroute ist es möglich, gezielt Gewebeproben aus selbst kleinsten Lungenknötchen zu entnehmen, die ohne diese Technologie oft unentdeckt bleiben würden. Die Untersuchung selbst wird üblicherweise unter leichter Narkose durchgeführt und dauert in der Regel zwischen 30 und 60 Minuten. Die Vorteile dieser Methode sind laut WIGEV vielfältig und bedeutsam. Die robotergesteuerte Präzision ermöglicht eine weitaus stabilere und genauere Navigation in den engen Luftwegen im Vergleich zu konventionellen Bronchoskopien. Dies hat zur Folge, dass auch winzigste Lungenherde, die bisher schwer zu erreichen waren, nun effektiv diagnostiziert werden können. Darüber hinaus wird die Zeit bis zur definitiven Diagnose erheblich verkürzt, was für die betroffenen Patienten einen fundamentalen Unterschied macht. In vielen Fällen können durch die gesteigerte Genauigkeit und frühzeitigere Erkennung auch unnötige chirurgische Eingriffe vermieden werden, was eine erhebliche Entlastung für die Patienten bedeutet und Kosten spart. Die frühzeitige Diagnosestellung eröffnet vor allem die Möglichkeit, umgehend mit einer Therapie zu beginnen, was von entscheidender Bedeutung für die Prognose ist. Häufig werden Lungenkrebsdiagnosen erst in fortgeschrittenen Stadien gestellt, wenn die Behandlungsmöglichkeiten bereits stark eingeschränkt sind. Erkennt man den Lungenkrebs jedoch im Frühstadium, steigen die Chancen auf Heilung dramatisch an: Die Fünf-Jahres-Überlebensrate kann in solchen Fällen bis zu 90 Prozent erreichen. „Ziel moderner Medizin muss es daher sein, die Erkrankung so früh wie möglich zu diagnostizieren und damit die Heilungschancen deutlich zu verbessern“, erläuterte Valipour. Die Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie an der Klinik Floridsdorf, als größtes Lungenkrebszentrum Österreichs, ist somit bestens aufgestellt, um diese fortschrittliche Technologie zum Wohle der Patienten einzusetzen und die Lungenkrebsbehandlung in Österreich auf ein neues Niveau zu heben. Die Kombination aus hochentwickelter Robotik und präziser Bildgebung verspricht eine Zukunft, in der Lungenkrebs früher erkannt und effektiver bekämpft werden kann, was die Überlebensraten und die Lebensqualität der Patienten maßgeblich steigern wird





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