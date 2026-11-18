Sozialpartner von vida und WKÖ einigen sich auf einen neuen Kollektivvertrag für 55.000 Bahn-Beschäftigte. Ab September 2027 sinkt die Arbeitszeit auf 38,5 Stunden.

Die Sozialpartner des österreichischen Bahn sektors haben einen umfassenden neuen Kollektivvertrag für rund 55.000 Beschäftigte in 98 Unternehmen ausgehandelt. Die Vereinbarung zwischen der Gewerkschaft vida und der Wirtschaftskammer ( WKÖ) sieht eine deutliche Senkung der Vollzeit-Normalarbeitszeit vor. Ab dem 1. September 2027 gilt eine einheitliche 38,5-Stunden-Woche für alle Angestellten in der Branche. Dieser Meilenstein der Tarifpolitik gilt als großer Erfolg für die Fairness im Arbeitsmarkt.

Zwei-Jahres-Abschluss und Tariferhöhungen

Der neue Kollektivvertrag soll mit dem 1. Dezember 2026 in Kraft treten und die nächsten zwei Jahre gelten. Die exakte Höhe der Tariferhöhungen ist komplex, da sie sich an der rollierenden Inflation von 3,3 Prozent orientiert. Im ersten Jahr des Vertragszeitraums fällt die Erhöhung etwas geringer aus, während sie im zweiten Jahr umfangreicher ausfällt. Für die Erhöhung des zweiten Jahres basierend auf der Inflation von Oktober 2026 bis September 2027 wurden klare Berechnungsgrundlagen festgelegt. Die Nebenbezüge sollen ab dem 1. Dezember 2026 um 3,1 Prozent ansteigen. Zusätzlich erhalten Beschäftigte in Unternehmen mit 40-Stunden-Woche eine einmalige Zahlung von 250 Euro im Dezember 2026.

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Verhandlungsleiter tauschen Positionen aus

Gerhard Tauchner, der Verhandlungsleiter für die Gewerkschaft vida, betonte die Bedeutung der Vereinheitlichung. Er erklärte, dass künftig kein Unterschied mehr bestehen soll, bei welchem Eisenbahnunternehmen eine Person beschäftigt ist. Tauchner hob hervor, dass gleiche Arbeitszeit und gleiche Spielregeln zu mehr Fairness führen. Auf Seiten der Arbeitgeber betonte Thomas Scheiber die Notwendigkeit einer sorgfältigen Vorbereitung. Er verwies darauf, dass die Arbeitszeitverkürzung erst nach einer entsprechenden Vorbereitungs- und Vorlaufzeit umgesetzt werden kann. Dies sei notwendig, damit die Veränderungen für die Unternehmen wirtschaftlich, organisatorisch und betrieblich zu stemmen sind.

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Weitere Eckpunkte der Einigung

Neben der Arbeitszeit und den Löhnen wurden weitere wichtige Details festgeschrieben. Die Nachtdienstzulage wird zugunsten der Beschäftigten erweitert. Der zuschlagsberechtigte Zeitraum für alle Eisenbahnunternehmen wird ab 1. Dezember 2026 von 5 Uhr auf 6 Uhr morgens ausgeweitet. Diese Anpassung soll die Entlohnung für Nachtarbeit fairer gestalten. Für den Abschluss dieser vielschichtigen Einigung waren fünf intensive Verhandlungsrunden notwendig. Die Sozialpartner haben darauf hingewiesen, dass sich die Erhöhung für Unternehmen im ersten Jahr unter der rollierenden Inflation bewegt, was im zweiten Jahr ausgeglichen wird. Die Arbeitszeitverkürzung ab dem 1. September 2027 soll nun Schritt für Schritt umgesetzt werden.