Bahn boomt: 6,1 Milliarden Euro Investition für 347 Millionen Reisende

Die ÖBB investiert 6,1 Milliarden Euro in neue Züge, um die Nachfrage von 347 Millionen Fahrgästen zu bewältigen. Digitalisierung und Infrastruktur stehen im Fokus.

Die Eisenbahn genießt in Österreich und Europa eine außergewöhnlich positive Entwicklung. Experten des Expertenrunds der "Die Presse" betonen die tragende Rolle der Schiene im Passagier- und Güterverkehr. Die Erwartungen an das Verkehrsmittel sind hoch. Es soll so flexibel wie ein Auto, so schnell wie ein Flugzeug und so günstig wie das Zufußgehen sein.

Rekordergebnisse und massive Investitionen

Othmar Frühauf, Vorstand des ÖBB-Personenverkehrs, hebt die Erfolgsgeschichte hervor. Die Nachfrage nach Bahnreisen ist seit langer Zeit stark und ungebremst. Im Jahr 2025 verzeichnete die Österreichische Bundesbahnen eine Zahl von 347 Millionen Bahnreisenden. Diese Rekordmarke ist ein klares Signal für die Popularität des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs.

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Um dieser steigenden Nachfrage gerecht zu werden, sind umfangreiche Maßnahmen erforderlich. Die ÖBB reagiert mit immer dichter werdenden Fahrplänen und einem erweiterten Zugangebot. Zusätzlich wird das Angebot durch geplante große Investitionen in den Fuhrpark gestärkt. Das Ziel ist es, die Kapazitäten spürbar zu erhöhen.

Das Investitionsprogramm der ÖBB hat ein Volumen von 6,1 Milliarden Euro. Es ist das bisher größte Programm dieser Art. Ein Großteil der Mittel fließt in die Anschaffung von 300 neuen, moderneren Zügen. Dadurch soll die Sitzplatzkapazität um rund 40 Prozent gesteigert werden. Diese Maßnahme ist essenziell, um den Komfort und die Effizienz zu verbessern.

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Digitalisierung als Wachstumsmotor

Tanja Kienegger, Geschäftsführerin von Siemens Mobility Österreich, sieht den Bedarf an leistungsstarken Bahnlösungen sowohl national als auch international. Die Digitalisierung bei Fahrzeugen und Infrastruktur schafft auf den meisten Strecken eine Kapazitätserhöhung von bis zu 30 Prozent. Dies ist ein kritischer Faktor für die Zukunft der Mobilität.

Für die europäische Bahnindustrie ist die Digitalisierung der zentrale Wachstumsmotor. Allerdings gibt es auch Hürden. Hohe Lohn-, Produktions- und Energiekosten stellen erhebliche Stolpersteine dar. Die Branche muss daher in Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit investieren.

Siemens Mobility investiert in diesem Jahr 65 Millionen Euro am Standort Österreich. Diese Mittel fließen in Anlagen, Menschen und digitale Kompetenzen. Durch diese Maßnahmen soll die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens gesichert werden. Die Digitalisierung ist der Schlüssel zur Bewältigung der wachsenden Herausforderungen.

Herausforderungen im europäischen Kontext

Während die Bahn in Österreich erfolgreich ist, sieht Michael Luczensky vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur beim europäischen System mehr Wartezeit vor sich. Historisch gesehen kamen Eisenbahnen aus nationalen Systemen und waren militärisch geprägt. Es hat sich jedoch durch transeuropäische Netze und einheitliche Vorschriften viel bewegt.

Der Rahmen alleine macht jedoch noch keine europäische Erfolgsgeschichte aus. Die Frage ist, ob dieser Rahmen den erwarteten Zustrom bewältigen kann. Luczensky sieht in der Digitalisierung einen wesentlichen Aspekt. Neue Regelungen wie die Kapazitätsverordnung ermöglichen eine mehrjährige, grenzüberschreitende Planung.

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Die Kommission berechnet, dass für das transeuropäische Hochleistungsstreckennetz Investitionen von rund 350 Milliarden Euro notwendig sind. Die Investitionszyklen sind sehr langfristig. Eine nachhaltige und gesicherte Finanzierung ist daher unerlässlich. Nachholbedarf besteht bei der Interoperabilität. Europäische Regeln müssen in die Realität umgesetzt werden.

Personal und Effizienz durch Daten

Um den grenzüberschreitenden Verkehr bestmöglich zu attraktivieren, müssen betriebliche, technische und organisatorische Vorschriften abgebaut werden. Das Ziel ist eine für den Kunden einfach durchgängig buchbare Reise. Eine weitere Herausforderung ist die Beschäftigungspolitik. Je höher der Zustrom, desto mehr hochqualifiziertes Personal wird benötigt.

Auch hier müssen die Rahmenbedingungen sicher gestellt werden. Auf europäischer Ebene wurde bisher zu wenig beachtet, dass Wettbewerbsgleichheit zwischen Verkehrsträgern herrscht. Diese Ungleichgewichte müssen korrigiert werden, um faire Bedingungen zu schaffen. Die nötige Effizienz zur Bewältigung der steigenden Nachfrage kann vor allem durch Digitalisierung erreicht werden.

Andreas Wagner, Managing Director von SAP Austria, bestätigt dies. Bei einer vollständigen Digitalisierung des Schienennetzes kann es um zwanzig Prozent effizienter genutzt werden. Dies gelingt, ohne einen Meter neue Gleise zu bauen. Die Integration der Daten in Echtzeit ist extrem wichtig. Dies betrifft Züge, Asset-Zustand, Betriebssteuerung und Instandhaltungsbereich.