Bahn-Angebot: Italien in Tour Ticket für günstige und flexible Reisen durch das südliche Nachbarland

Ein besonderes Bahn-Angebot ermöglicht es Reisenden, mehrere Tage lang unbegrenzt Regionalzüge in ganz Italien nutzen. Das Ticket kostet oft weniger als für eine einzige Schnellzugfahrt zwischen zwei Städten und bietet den Vorteil, flexibel durch weite Teile Italiens zu reisen.

Mit dem Ticket 'Italia in Tour' können Reisen de mehrere Tage unbegrenzt durch Italien fahren - für weniger als viele einzelne Zugtickets kosten. Das süße Leben in Italien genießen.

Wer unser südliches Nachbarland gemütlich und günstig entdecken will, kann das jetzt mit einem besonderen Bahn-Angebot. Mit 'Italia in Tour' können Reisende mehrere Tage lang unbegrenzt Regionalzüge in ganz Italien nutzen. Man zahlt dafür oft weniger als für eine einzige Schnellzugfahrt zwischen zwei Städten. Hinter dem Angebot steckt die italienische Bahn.

Der große Vorteil: Man kann flexibel durch weite Teile Italiens reisen und sieht dabei deutlich mehr vom Land als im Hochgeschwindigkeitszug. Ganz wichtig: Das Ticket gilt nur in Regionalzügen der Trenitalia und Trenitalia Tper in der Emilia-Romagna, das schreibt der 'Reisereporter'. Schnellzüge wie Frecciarossa oder Italo sind nicht inkludiert. Auch Busse oder andere Bahngesellschaften können mit diesen Tickets nicht genutzt werden.

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