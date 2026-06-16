'Backrooms': Der Horrorfilm, der Hollywood aufhorchen lässt

Der Debütfilm des jungen YouTubers Kane Parson, 'Backrooms', hat kürzlich für Aufsehen gesorgt, als er mehr Zuschauer ins Kino lockte als der 'Star Wars'-Franchise-Film 'The Mandalorian and Grogu'. Der Film, der mit einem bescheidenen Budget von zehn Millionen Dollar produziert wurde, spielte an seinem ersten Wochenende 81 Millionen Dollar ein, während 'Mandalorian and Grogu' nur 25 Millionen einbrachte. Dieser Erfolg hat Diskussionen darüber ausgelöst, ob die Kinobesucher finally genug haben von all den Sequels, Reboots und Spin-offs und ob sich in Hollywood eine Revolution anbahnt.

Der Debütfilm des jungen YouTubers Kane Parson , ' Backrooms ', hat kürzlich für Aufsehen gesorgt, als er mehr Zuschauer ins Kino lockte als der 'Star Wars'-Franchise-Film 'The Mandalorian and Grogu'.

Der Film, der mit einem bescheidenen Budget von zehn Millionen Dollar produziert wurde, spielte an seinem ersten Wochenende 81 Millionen Dollar ein, während 'Mandalorian and Grogu' nur 25 Millionen einbrachte. Dieser Erfolg hat Diskussionen darüber ausgelöst, ob die Kinobesucher finally genug haben von all den Sequels, Reboots und Spin-offs und ob sich in Hollywood eine Revolution anbahnt





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