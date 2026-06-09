"Backrooms" - Der Horror-Kinofilm mit Kane Pixels als Regisseur

Der moderne Mythos der"Backrooms" entstand bereits 2019 im Netz. Das Phänomen beschreibt endlose, menschenleere Labyrinthe aus gelben Büroräumen und Gängen, in die man gelangen kann, wenn man durch einen sogenannten"Glitch" aus der realen Welt hinausrutscht. Kane Pixels, der YouTuber mit dem Namen Kane Pixels, ein Millionenpublikum mit der Horror-Webserie"The Backrooms" unterhielt, hat diese nun in einen Kinofilm gegossen. Der 20-Jährige fungierte in"Backrooms" erstmals als Regisseur. Das Drehbuch stammt vom renommierten Autor"12 Years a Slave" und spielt die Hauptrolle im Leinwand-Schocker: Clark, der Besitzer eines heruntergekommenen Möbelgeschäfts, entdeckt im Keller seines Geschäfts eine unsichtbare Tür. Bald ist er wie besessen davon, das Geheimnis dahinter zu lüften, und vertraut sich seiner Psychologin Dr. Mary Kline an. Als sie ihm dorthin folgt, lauert hinter den Wänden etwas Düsteres und Gefährliches. Ein Wesen, dass durch die Gänge schlurft, ist Clark alles andere als wohlgesonnen. In den USA spielte der Film bereits über 200 Millionen Dollar ein und zählt nun zu den derzeit erfolgreichsten Horror-Produktionen.

Der moderne Mythos der" Backrooms " entstand bereits 2019 im Netz. Das Phänomen beschreibt endlose, menschenleere Labyrinthe aus gelben Büroräumen und Gängen, in die man gelangen kann, wenn man durch einen sogenannten" Glitch " aus der realen Welt hinausrutscht.

Kane Pixels, der YouTuber mit dem Namen Kane Pixels, ein Millionenpublikum mit der Horror-Webserie"The Backrooms" unterhielt, hat diese nun in einen Kinofilm gegossen. Der 20-Jährige fungierte in"Backrooms" erstmals als Regisseur. Das Drehbuch stammt vom renommierten Autor"12 Years a Slave" und spielt die Hauptrolle im Leinwand-Schocker: Clark, der Besitzer eines heruntergekommenen Möbelgeschäfts, entdeckt im Keller seines Geschäfts eine unsichtbare Tür. Bald ist er wie besessen davon, das Geheimnis dahinter zu lüften, und vertraut sich seiner Psychologin Dr. Mary Kline an.

Als sie ihm dorthin folgt, lauert hinter den Wänden etwas Düsteres und Gefährliches. Ein Wesen, dass durch die Gänge schlurft, ist Clark alles andere als wohlgesonnen. In den USA spielte der Film bereits über 200 Millionen Dollar ein und zählt nun zu den derzeit erfolgreichsten Horror-Produktionen. Das Gewinnspiel ist aktiv bis 15.

Juni 2026, 8:00 Uhr. Die Gewinner*innen werden per E-Mail oder telefonisch verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen





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