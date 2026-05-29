Bäckerei Schneider in Sitzendorf: Ein Beispiel für Leistungsbereitschaft und Integration

Die Bäckerei Schneider in Sitzendorf an der Schmida ist ein wichtiger Teil des regionalen Wirtschaftslebens im Weinviertel. Der Betrieb wurde 2018 von Nikoll Demaj übernommen, einem Ausländer, der seine berufliche Zukunft in Österreich aufgebaut hat.

Die Bäckerei Schneider in Sitzendorf an der Schmida ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Teil des regionalen Wirtschaftslebens im Weinviertel. Der Betrieb, der ursprünglich von der Familie Schneider geführt wurde, wurde 2018 von Nikoll Demaj übernommen.

Demaj, der aus dem Kosovo stammt, begann seine Bäckerlehre in Kroatien und setzte sie in Graz ab. Nach dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien zog er nach Österreich und baute sich dort seine berufliche Zukunft auf. Heute beschäftigt das Unternehmen 13 Personen, darunter seine Frau und zwei seiner Söhne. Drei Mal pro Woche werden die Produkte mit eigenen Lieferwagen in der Region ausgeliefert.

Die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigte sich bei einem Betriebsbesuch von Demajs Lebensgeschichte und großem Unternehmer-Engagement beeindruckt. Sie betonte, dass Demaj eine starke Leistung gezeigt hat, indem er mit Fleiß, Herzblut und dem Willen zur Integration anpackt und in Niederösterreich weit kommt. Der Traditionsbetrieb ist ein wichtiger Teil des regionalen Wirtschaftslebens und beweist, dass Leistungsbereitschaft und Integrationswille unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft bereichern





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