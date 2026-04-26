Bach im All: München Musik und Mona Asuka verbinden Klassik mit Weltraum

Die Show ‚Bach in Space‘ kombiniert die Musik Johann Sebastian Bachs mit beeindruckenden Bildern der NASA und ESA. Pianistin Mona Asuka interpretiert Bachs Werke, während visuelle Eindrücke aus dem Weltraum auf der großen Leinwand zu sehen sind. Ein ungewöhnliches Konzerterlebnis, das Klassik einem breiteren Publikum zugänglich machen möchte.

Die Muppet Show machte ‚Pigs in Space‘ zu einem Klassiker – nun versuchen München Musik und Mona Asuka in dieser Show im Konzerthaus eine ähnliche Verbindung von Unterhaltung und Erhabenheit mit Bach .

Im Klassikbetrieb, der oft von Jubiläen geprägt ist, fiel es im vergangenen Jahr überraschend wenig auf, dass Johann Sebastian Bachs 275. Todestag begangen wurde. Dennoch ist eines der Projekte, die zu diesem Anlass ins Leben gerufen wurden, am vergangenen Samstagabend auch nach Wien ins Konzerthaus gelangt. Unter dem Titel ‚Bach in Space‘ präsentiert München Musik ein Programm, das seit März 2025 durch Konzertsäle reist.

Das Konzept ist ebenso schlicht wie wirkungsvoll: Beeindruckende Bilder und großartige Musik – die zeitlosen Klänge Bachs werden mit bewegten Bildern der kosmischen Harmonie kombiniert. Die musikalische Interpretation liegt in den Händen der Pianistin Mona Asuka, die auch die künstlerische Leitung der ‚Insel Konzerte‘ auf Herrenchiemsee innehat. Sie hat den Familiennamen ‚Ott‘ für künstlerische Zwecke aufgegeben, um sich nicht ständig als ‚die kleine Schwester von‘ definiert zu fühlen, obwohl dies nicht immer gelingt.

Die visuellen Elemente stammen von der NASA und der ESA. Sir Donald Tovey bezeichnete das Herauslösen einzelner Sätze oder Abschnitte aus ihrem musikalischen Kontext als ‚Bleeding chunks‘. In diesem Fall stört die Aneinanderreihung erstaunlich unterschiedlicher, aber dennoch schöner Bach-Momente jedoch nicht. Das Programm verspricht 75 Minuten ununterbrochene visuelle und akustische Erfrischung mit authentischen Bildern aus dem Weltraum, die auf der großen Leinwand zu sehen sind.

Der Beginn gestaltet sich jedoch mit Drohnenaufnahmen verschiedener ikonischer Orte, die bereits in einem glatten, fast klischeehaften Stil präsentiert werden. Anschließend bewegt sich die Show, zwischen dem G-Dur Präludium und der Fughetta sowie dem G-Dur Menuett aus dem Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach, ins tiefe All.

Ab diesem Zeitpunkt werden dem Publikum zahlreiche Open-Source-Bilder der Weltraumagenturen gezeigt, die meist nur halbherzig mit dem ‚Ken Burns Effect‘ – einem bewegten Zoom und Schwenk über farblich bearbeitete Fotografien – zum Leben erweckt werden. Die Projektionen von ‚Sterngruppierung R136 30-Doradus-Nebel‘, ‚Flammende Sternengeburt NGC 2014 & NGC 2020‘, ‚Stickstoffhaltiger Nebel im Sternbild Skorpion NGC 6153‘, ‚Strahlende Diamanten Sternhaufen Trumpler 14‘ und anderen haben zweifellos ihren Reiz, insbesondere ‚für Leute…, die sich vielleicht nicht trauen, in ein rein klassisches Konzert zu kommen, weil sie keinen Zugang haben‘, wie Mona Asuka hofft.

Dennoch verliert der Effekt etwas von seiner Wirkung, zumal – trotz der offensichtlichen Mühe bei der Zusammenstellung – eine klare Dramaturgie fehlt. Ein Bild folgt dem nächsten, und ab einem gewissen Punkt fühlt es sich an, als würde man vor einem NASA-Bildschirmschoner sitzen und eine ‚Bach-for-Relaxation‘-Playlist hören. Das Ambiente eines Konzerts geht dabei verloren.

Auch wenn ‚Bach in Space‘ ein Hybrid zwischen Konzert und Dia-Abend vom letzten Weltraumurlaub ist, so war es doch ein Gewinn, Mona Asuka beim Spielen ihres auf die Bilder abgestimmten Bach-Potpourris zuzuhören. Selbst kleinere Ungenauigkeiten – beispielsweise in der Transkription von ‚Widerstehe doch der Sünde‘ aus der Kantate BWV 54 – trüben das Gesamterlebnis nicht. Die Kombination aus Bachs Musik und den Bildern des Weltraums bietet eine ungewöhnliche und zugängliche Möglichkeit, klassische Musik zu erleben.

Die Show versucht, eine Brücke zwischen der Welt der klassischen Musik und der Faszination des Weltraums zu schlagen, und erreicht dies in gewissem Maße, auch wenn die fehlende Dramaturgie und die etwas oberflächliche Präsentation der Bilder dem Gesamterlebnis einen kleinen Wermutstropfen verleihen. Dennoch bleibt der Abend dank Mona Asukas virtuosem Spiel und der beeindruckenden visuellen Elemente ein interessantes und unterhaltsames Erlebnis





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