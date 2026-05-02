Babynahrungs-Erpressung: Verdächtiger in Salzburg festgenommen

Nach monatelangen Ermittlungen konnte die Polizei einen 39-jährigen Mann in Salzburg festnehmen, der im Verdacht steht, einen deutschen Babynahrungshersteller mit zwei Millionen Euro erpresst zu haben. Der Mann soll vergiftete Babynahrungsgläser in mehreren Ländern platziert haben.

Österreichweit für Aufsehen sorgender Fall von Babynahrungs-Erpressung abgeschlossen: Ein 39-jähriger Mann wurde in Salzburg festgenommen, der dringend verdächtigt wird, den deutschen Babynahrungshersteller mit zwei Millionen Euro in Kryptowährung erpresst zu haben.

Die Ermittlungen, die über einen Monat andauerten und von einer eigens gegründeten Sonderkommission durchgeführt wurden, führten dank der Auswertung elektronischer Spuren und der Videoüberwachung in betroffenen Supermärkten zur Identifizierung und Festnahme des Verdächtigen. Der Mann befindet sich derzeit in Vernehmung, wobei die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine Details über seine Identität oder die weiteren Ermittlungsschritte preisgibt. Die Erpressung hatte sich durch das Platzieren von mit Rattengift manipulierten Babynahrungsgläsern in Supermärkten in mehreren Ländern manifestiert.

Bisher wurden fünf der insgesamt sechs vermuteten manipulierten Gläser sichergestellt. Die Fundorte erstreckten sich über Tschechien, die Slowakei und das österreichische Burgenland. Die Gläser waren auffällig durch einen weißen Sticker, der von einem roten Kreis umrandet war, am Boden markiert. Die genaue Zusammensetzung und Wirkung des verwendeten Rattengifts wird derzeit im Rahmen einer toxikologischen Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft Eisenstadt analysiert.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind entscheidend für die juristische Bewertung des Falles und die daraus resultierenden Anklagepunkte. Es wird erwartet, dass dem Verdächtigen neben vorsätzlicher Gemeingefährdung auch weitere schwerwiegende Anklagen, bis hin zum versuchten Mord, drohen könnten, abhängig von den Ergebnissen der toxikologischen Analyse und dem Grad der potenziellen Gefährdung der Konsumenten. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt.

Die Festnahme des Verdächtigen stellt einen bedeutenden Erfolg für die Polizei dar, die in diesem Fall länderübergreifend zusammengearbeitet hat. Die Sonderkommission hatte intensiv an der Aufklärung der Tat gearbeitet, um die Bevölkerung zu schützen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf die elektronischen Spuren, die der Täter hinterlassen hatte, insbesondere auf seine E-Mail-Kommunikation, sowie auf die Auswertung von Videoaufnahmen aus den Supermärkten, in denen die manipulierten Gläser platziert wurden.

Die Tatsache, dass der Verdächtige bisher keine Aussage gemacht hat, erschwert die Ermittlungen zusätzlich. Die Polizei hofft, durch weitere Vernehmungen und die Auswertung der gesicherten Beweismittel ein umfassendes Bild der Tat zu erhalten und die Hintergründe der Erpressung aufzudecken. Die Bevölkerung wird weiterhin um Ruhe und Besonnenheit gebeten, während die Ermittlungen fortgesetzt werden und die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung abgewartet werden. Die Sicherheit der Babynahrung und die Gesundheit der Verbraucher haben oberste Priorität





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