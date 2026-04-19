Babykost-Skandal weitet sich aus: Rattengift in Gläschen entdeckt – Behörden warnen dringend

Ein Fall von vorsätzlicher Gemeingefährdung erschüttert Österreich: In Babykostgläschen von Hipp wurde Rattengift nachgewiesen. Die Ermittlungen laufen grenzüberschreitend, während die Bevölkerung zur Vorsicht aufgerufen wird.

Die Sorge um die Sicherheit von Babynahrung hat in Österreich und angrenzenden Ländern eine neue Dimension erreicht. Nach dem Fund von zumindest einem mit Rattengift präparierten Babykost gläschen im Burgenland mahnen die zuständigen Behörden die Konsumentinnen und Konsumenten weiterhin dringend zur Vorsicht. Ein Sprecher des Herstellers Hipp bestätigte am Sonntag einen „externen kriminellen Eingriff“, der die Sicherheit der Produkte gefährdet. Aktuell wird intensiv nach mindestens einem weiteren, möglicherweise manipulierten Glas gesucht. Die Fahndung nach Hintergründen und Verdächtigen ist ein komplexes Unterfangen und erstreckt sich über mehrere Länder. Ermittelt wird derzeit in Österreich, Tschechien, der Slowakei und in Bayern. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat bereits Ermittlungen wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung aufgenommen.

Eine genaue toxikologische Untersuchung des sichergestellten Glases wurde durchgeführt und bestätigte den Verdacht auf Rattengift. Die oberste Priorität der Behörden liegt derzeit in der Gefahrenabwehr, wie eine Sprecherin der Behörden am Sonntag darlegte. Das am Samstag in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sichergestellte Hipp-Gläschen vom Typ 'Karotte mit Kartoffel 190 Gramm' wurde bei der Untersuchung positiv auf Rattengift getestet. Laut Polizeiangaben wurde das Produkt in einer Spar-Filiale in Eisenstadt erworben. Die Polizei geht davon aus, dass sich zumindest noch ein zweites, manipuliertes Glas im Umlauf befindet. Dieses sei im selben Geschäft gekauft worden, und auf einen Hinweis, der aus Deutschland stammte und behördlich weitergeleitet wurde, beziehen sich die weiteren Ermittlungen. Die dringende Botschaft lautet: Das verdächtige Glas muss gefunden und aus dem Verkehr gezogen werden, bevor weiterer Schaden entstehen kann.

Obwohl die bisherigen Ermittlungserkenntnisse darauf hindeuten, dass es sich nur um dieses eine zweite manipulierte Glas handeln könnte, können weitere Manipulationen nie vollständig ausgeschlossen werden. Eltern von Kleinkindern werden aufgerufen, ihre Vorräte an Babynahrung sorgfältig zu überprüfen. Manipulierte Gläschen lassen sich den Angaben zufolge durch einen beschädigten Deckel erkennen, bei dem das übliche Knackgeräusch beim Öffnen fehlt. Zusätzlich sollen die manipulierten Gläser einen weißen Aufkleber mit einem roten Ring auf dem Glasboden aufweisen. Dieses Detail, zusammen mit einem Foto des sichergestellten Glases, wird von der Polizei nicht veröffentlicht, um Nachahmungstäter nicht zu ermutigen. Die Möglichkeit einer Erpressung wird von der Polizei nicht explizit bestätigt, jedoch laufen die Ermittlungen auf Hochtouren und in enger Abstimmung mit dem Hersteller und den Sicherheitsbehörden der betroffenen Länder.

Die internationale Dimension des Falls wird durch die Bestätigung von Hipp-Sprecher Clemens Preysing weiter unterstrichen. Demnach seien auch in Tschechien und der Slowakei manipulierte Gläschen aufgetaucht. Die Handelspartner in beiden Ländern haben vorsorglich alle Hipp-Gläschen aus dem Verkauf genommen. Preysing sprach ebenfalls von einem „externen kriminellen Eingriff“ und betonte, dass der Fall nach aktuellem, behördlich bestätigt. Kenntnisstand ausschließlich klar abgegrenzte Vertriebswege betrifft. In Tschechien laufen die Ermittlungen über die Staatsanwaltschaft Brünn, wobei die Gefahrensituation dort als „nicht sehr hoch“ eingeschätzt wird. Die Polizei in Bayern, insbesondere das Polizeipräsidium Oberbayern Nord, hat ebenfalls laufende Ermittlungen bestätigt. Zwar gibt es in Deutschland selbst keine Hinweise auf manipulierte Hipp-Produkte, jedoch befindet sich in Pfaffenhofen eine wichtige Zentrale des Unternehmens, was die grenzüberschreitende Zusammenarbeit umso wichtiger macht. Die Tatsache, dass die Ermittlungen in Deutschland nicht auf konkrete Funde manipulierter Produkte abzielen, sondern auf die Hintergründe und mögliche Täter, unterstreicht die Komplexität des Falls. Die Intensität der laufenden Ermittlungen und der enge Austausch mit dem Konzern und den Sicherheitsbehörden der betroffenen Länder zeigen die Ernsthaftigkeit der Lage. Die Veröffentlichung von Fotos des manipulierten Glases wird aus Sicherheitsgründen vermieden, um das Risiko von Nachahmungstaten zu minimieren.

Die genauen Details der Ermittlungsschritte und mögliche Verdächtige werden von der Polizei bewusst offengehalten, um die laufenden Untersuchungen nicht zu gefährden. Die Präsenz eines weißen Aufklebers mit rotem Kreis am Glasboden als Erkennungsmerkmal ist ein wichtiges Detail für Konsumenten, das sie bei der Überprüfung ihrer Einkäufe beachten sollten. Die Causa, die am späten Freitagabend mit dem Rückruf aller Babykostgläschen von Hipp bei Spar Österreich bekannt wurde, betrifft konkret den Artikel „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel 190 Gramm“. Die anhaltende Vorsicht der Konsumenten ist weiterhin von größter Bedeutung, um die Verbreitung und den Konsum potenziell gefährdeter Produkte zu verhindern.

Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Verwundbarkeit von Lieferketten und die Notwendigkeit ständiger Wachsamkeit im Bereich der Lebensmittelsicherheit. Die zuständigen Behörden arbeiten mit Hochdruck daran, das Ausmaß der Manipulationen zu ermitteln und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die grenzüberschreitende Kooperation ist in solchen Fällen unerlässlich, um die Täter aufzuspüren und eine Ausbreitung des Skandals zu verhindern. Die Tatsache, dass es sich nicht um einen bedauerlichen Produktionsfehler, sondern um einen gezielten kriminellen Akt handelt, macht die Situation besonders besorgniserregend. Die Auswirkungen auf das Vertrauen der Verbraucher in Babynahrungsprodukte sind spürbar, und die Hersteller stehen unter erhöhtem Druck, ihre Sicherheitsstandards zu gewährleisten und transparent zu kommunizieren. Die Identifizierung des Rattengifts als Mittel der Wahl zur Manipulation deutet auf eine bewusste und gefährliche Absicht hin. Die detaillierte Untersuchung der Spuren und die Analyse des Vorgehens der Täter sind entscheidend für den Erfolg der Ermittlungen.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaften setzen auf eine Kombination aus forensischer Analyse, Zeugenbefragungen und internationaler Zusammenarbeit, um die Täter zu fassen. Die Veröffentlichung von Hinweisen zur Erkennung manipulierter Produkte ist ein wichtiger Schritt, um die Öffentlichkeit zu schützen. Eltern, die solche Gläschen besitzen, werden dringend gebeten, diese sicher zu verwahren und von Kindern fernzuhalten. Die Behörden betonen immer wieder, dass die Gefahrenabwehr oberste Priorität hat und jede Information zur Aufklärung des Falls willkommen ist. Die Aufarbeitung dieses Skandals wird voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da die Ermittlungen tiefgreifend und komplex sind. Das Ziel ist es, nicht nur die unmittelbare Gefahr zu bannen, sondern auch die Hintergründe aufzudecken und präventive Maßnahmen für die Zukunft zu ergreifen. Der Vorfall dient als ernüchternde Erinnerung daran, dass kriminelle Energie auch vor den schutzbedürftigsten Mitgliedern der Gesellschaft nicht zurückschreckt





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