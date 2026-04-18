Babykost-Rückruf bei Spar: Verdacht auf Manipulation und Rattengift

Bundesministerium und AGES warnen vor möglichen Rückständen von Rattengift in Hipp-Babygläschen. Polizei ermittelt wegen Erpressungsversuch, alle betroffenen Produkte werden vorsorglich zurückgerufen.

Ein bundesweiter Rückruf von Säuglingsnahrung des Herstellers Hipp , der ausschließlich bei Spar Österreich vertrieben wurde, sorgte am Samstag für große Besorgnis und Rätselraten. Nach Informationen des Gesundheitsministerium s und der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit ( AGES ) besteht der dringende Verdacht, dass in einigen Babykost gläschen Rattengift beigemengt worden sein könnte. Dies steht im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Erpressung sversuch, der sowohl in Eisenstadt als auch in Tschechien vermutet wird. Die Behörden rieten zu besonderer Vorsicht, bis der Sachverhalt vollständig aufgeklärt sei. Die Landespolizeidirektion Burgenland leitete umgehend Ermittlungen wegen möglicher Manipulation en ein, nachdem ein Hinweis einging, dass manipulierte Gläschen im burgenländischen Raum aufgetaucht sein könnten. Polizeisprecher Helmut Marban betonte jedoch, dass zum aktuellen Zeitpunkt noch keine verdächtigen Produkte gefunden wurden. Detaillierte Informationen zu den laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden aus taktischen Gründen nicht preisgegeben. Die Polizei appellierte an die Öffentlichkeit, sich bei Beobachtungen verdächtiger Vorkommnisse unter der Hotline +43-5913310-3333 zu melden.

Bereits am Samstagvormittag informierte Polizeisprecher Helmut Marban den ORF Burgenland darüber, dass ein Hinweis auf manipulierte Babynahrung mit potenziell lebensgefährlichen Inhalten eingegangen sei. Der Hersteller Hipp bestätigte den vorsorglichen Rückruf sämtlicher betroffener Produkte aus dem Sortiment von Spar, um auch theoretische Risiken auszuschließen. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt prüfte eine schriftliche polizeiliche Berichterstattung, lehnte jedoch weitere Auskünfte aufgrund der laufenden Ermittlungen ab. Hipp selbst gab sich bedeckt und verwies ebenfalls auf die zuständigen Behörden, betonte jedoch, dass das Elternservice-Team auch am Wochenende unter der Nummer +43-7612-76577-104 erreichbar sei, um besorgte Eltern zu beraten. Bei Kindern, die keine Beschwerden aufweisen, bestehe aktuell kein Anlass zur Sorge, jedoch sollten Eltern bei Unsicherheiten oder beobachteten Symptomen umgehend einen Kinderarzt oder eine Notfallstelle aufsuchen. Unklar blieb die genaue Anzahl der betroffenen Hipp-Gläschen. In einer Aussendung wurde darauf hingewiesen, dass der Verzehr eines möglicherweise manipulierten Gläschens, konkret des Produkts 'Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel 190 Gramm', lebensgefährlich sein könne. Diese Produkte seien durch eine Markierung am Glasboden, einen weißen Aufkleber mit einem roten Kreis, erkennbar. Um jedweden Konsum auszuschließen, wurden Kunden dringend gebeten, alle bei Spar Österreich gekauften Hipp-Babykostgläschen nicht zu verzehren und diese in allen Spar-, Eurospar-, Interspar- sowie Maximarkt-Filialen gegen Erstattung des Kaufpreises, auch ohne Kassenbon, zurückzugeben.

Spar Österreich wurde am Freitagabend informiert und nahm aufgrund der Sorgfaltspflicht am Samstag vor Filialöffnung sämtliche Hipp-Produkte aus den Regalen. Die betroffenen Artikel wurden eingelagert, und bisher wurde laut Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann keines der mutmaßlich markierten Gläschen entdeckt. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch Österreich äußerte Kritik an der Kommunikation des Herstellers und forderte eine vollständige und klare Information an die Öffentlichkeit, insbesondere wenn die Sicherheit von Lebensmitteln, insbesondere für Babys, beeinträchtigt sein könnte.

Die Nachricht über den Rückruf von Hipp-Babykostgläschen bei Spar Österreich verbreitete sich am Samstag wie ein Lauffeuer und löste Besorgnis bei Eltern aus. Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz sowie die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) warnten eindringlich vor der Möglichkeit, dass die betroffenen Produkte mit Rattengift verunreinigt sein könnten. Diese gravierende Anschuldigung steht im Zusammenhang mit einem vermeintlichen Erpressungsversuch, der sich sowohl in Österreich, spezifisch in Eisenstadt, als auch in Tschechien ereignet haben soll. Die Behörden rieten dringend zur Vorsicht, bis die genauen Umstände vollständig aufgeklärt seien. Die Polizei im Burgenland nahm umgehend Ermittlungen wegen möglicher Manipulationen auf, nachdem ein Hinweis darauf einging, dass potenziell manipulierte Gläschen im burgenländischen Raum aufgetaucht sein könnten. Polizeisprecher Helmut Marban betonte jedoch, dass bis zu diesem Zeitpunkt noch keine konkreten Beweise oder auffälligen Produkte gefunden worden seien. Aus kriminaltaktischen Gründen wurden weitere Details zu den laufenden Ermittlungen nicht veröffentlicht. Die Polizei hat eine spezielle Hotline eingerichtet, unter der sich Bürger melden können, falls sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese Nummer lautet +43-5913310-3333.

Der Hersteller Hipp hat, nachdem er am Freitagabend über die Vorkommnisse informiert wurde, proaktiv alle betroffenen Hipp-Babykostgläschen aus dem Sortiment von Spar Österreich zurückgerufen. Diese Maßnahme wurde vorsorglich ergriffen, um jegliches theoretisches Risiko auszuschließen. Hipp betonte, dass bei Kindern, die keine gesundheitlichen Beschwerden zeigen, derzeit kein Grund zur Sorge bestehe. Eltern, die dennoch unsicher sind oder Symptome bei ihren Kindern bemerken, sollen sich unverzüglich an ihren Kinderarzt oder eine medizinische Notfallstelle wenden. Es blieb zunächst unklar, wie viele Gläschen insgesamt von dem Rückruf betroffen sind. In einer offiziellen Mitteilung von Hipp wurde hervorgehoben, dass der Verzehr eines möglicherweise manipulierten Gläschens, speziell des Produkts 'Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel 190 Gramm', lebensgefährlich sein könne. Diese Gläschen sind durch eine eindeutige Kennzeichnung am Glasboden, einen weißen Aufkleber mit einem roten Kreis, identifizierbar. Um jegliches Risiko auszuschließen, werden Kunden angehalten, alle bei Spar Österreich erworbenen Hipp-Babykostgläschen nicht zu konsumieren und diese in jeder Spar-, Eurospar-, Interspar- und Maximarkt-Filiale zurückzugeben. Die Rückerstattung des vollen Kaufpreises erfolgt auch ohne Vorlage des Kassenbons. Spar Österreich hat die Produkte vorsorglich aus den Regalen genommen und eingelagert, bisher wurden keine auffälligen Gläschen entdeckt. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch Österreich kritisierte die Kommunikation des Herstellers und forderte eine transparente und vollständige Information der Öffentlichkeit, gerade wenn die Sicherheit von Lebensmitteln, insbesondere für Säuglinge, beeinträchtigt sein könnte.

Die Verunsicherung in der Bevölkerung war groß, nachdem die Nachricht über den Rückruf von Hipp-Babykostgläschen bei Spar Österreich die Runde machte. Die gravierenden Hinweise auf eine mögliche Verunreinigung mit Rattengift, die vom Gesundheitsministerium und der AGES publik gemacht wurden, ließen Eltern um die Sicherheit ihrer Kinder fürchten. Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich auf einen mutmaßlichen Erpressungsversuch, der Verbindungen nach Tschechien aufweisen könnte. Polizeisprecher Helmut Marban bestätigte, dass die Behörden einem Hinweis nachgingen, wonach manipulierte Gläschen im Burgenland aufgetaucht sein könnten. Er betonte jedoch die Wichtigkeit, Ruhe zu bewahren, da bisher keine konkreten Beweise gefunden wurden. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, wachsam zu sein und verdächtige Beobachtungen umgehend unter der Telefonnummer +43-5913310-3333 zu melden. Der Hersteller Hipp reagierte umgehend mit einem vorsorglichen Rückruf aller betroffenen Produkte aus dem Sortiment von Spar Österreich. Dies geschah, um jegliches theoretisches Risiko auszuschließen und die Gesundheit der Konsumenten zu schützen. Hipp betonte, dass bei Kindern, die keine Symptome zeigen, keine unmittelbare Gefahr bestehe. Bei Unsicherheiten oder beobachteten Beschwerden wird dringend geraten, ärztlichen Rat einzuholen. Die betroffenen Produkte, speziell das 'Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel 190 Gramm', sind durch eine spezielle Kennzeichnung am Glasboden erkennbar. Kunden werden angehalten, diese Gläschen nicht zu verzehren und sie gegen volle Rückerstattung des Kaufpreises in jeder Spar-, Eurospar-, Interspar- und Maximarkt-Filiale zurückzugeben. Spar Österreich hat die entsprechenden Produkte vorsorglich aus den Verkaufsstellen entfernt und eingelagert. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt prüft die polizeilichen Berichte, hält sich aber mit weiteren Kommentaren zurück. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch Österreich forderte vom Hersteller eine offene und umfassende Kommunikation, um das Vertrauen der Verbraucher zu wahren und die Sicherheit von Babynahrung zu gewährleisten. Die Situation verdeutlicht die Bedeutung von schnellen und transparenten Informationen in Krisensituationen, um Panik zu vermeiden und gleichzeitig die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.





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