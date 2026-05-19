Baby-News bei Alex Cooper! Das erste Kind der Moderatorin ihres erfolgreichen Podcasts

Alex Cooper, Moderatorin des Podcasts "Call Her Daddy" und eines der erfolgreichsten Women in Podcasting, freut sich auf ihr erstes gemeinsames Kind mit Ehemann Matt Kaplan. Cooper und Kaplan heiratenten im April 2024 auf der mexikanischen Halbinsel Riviera Maya.

Baby-News bei Alex Cooper ! Die Moderatorin des Mega- Podcast s" Call Her Daddy " erwartet ihr erstes Kind mit Ehemann Matt Kaplan (42). Auf Instagram teilte sie niedliche Fotos mit einem sichtbaren Babybauch.

"Our family," schrieb Cooper schlicht zu den Bildern, auf denen sie auf dem Schoß ihres Mannes sitzt und liebevoll ihren Bauch hält. Für das Paar ist es das erste gemeinsame Kind. Nach einer früheren HPV-Diagnose hatte Cooper Angst davor, möglicherweise keine Kinder bekommen zu können, umso größer ist nun die Freude über die Baby-News. Unter dem Beitrag sammelten sich schnell zahlreiche Glückwünsche – auch von prominenten Wegbegleiterinnen.

Khloé Kardashian schrieb:"Herzlichen Glückwunsch, Mama. So ein schöner Segen.

"Coopers Ehemann Matt Kaplan ist als Hollywood-Produzent unter anderem für den Netflix-Erfolg"To All the Boys I've Loved Before" bekannt. Im April 2024 heiratete das Paar auf der mexikanischen Halbinsel Riviera Maya. Alex Cooper wurde vom Time-Magazin als erfolgreichste Frau im Podcasting ausgezeichnet. Mit ihrem Podcast"Call Her Daddy" erreicht sie Millionen Hörer weltweit





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