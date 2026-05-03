Babler-Filmprojekt: Über 550.000 Euro Förderung und nur 895 Besucher – Forderung nach Rückzahlung

Das Filmprojekt des ehemaligen Wiener SPÖ-Chefs Michael Babler, finanziert mit über 550.000 Euro an öffentlichen Mitteln, steht in der Kritik. Die geringe Besucherzahl von nur 895 Personen führt zu Forderungen nach Rückzahlung der Fördermittel, insbesondere von Seiten der NEOS.

Die Vergabe von über 550.000 Euro an öffentlichen Geldern für das Film projekt des ehemaligen Wien er SPÖ -Chefs Michael Babler sorgt weiterhin für heftige Kontroversen und eine wachsende politische Debatte.

Das Projekt, der Film 'Wahlkampf', erhielt insgesamt 553.000 Euro aus öffentlichen Mitteln, was zu erheblicher Kritik von verschiedenen Seiten führte. Insbesondere die Opposition, allen voran die NEOS, bemängelt die Diskrepanz zwischen der hohen Förderung und dem geringen Publikumsinteresse. Bis zum vergangenen Wochenende verzeichnete der Film lediglich 895 Kinobesucher, eine Zahl, die weit hinter den Erwartungen und den Kosten der Produktion zurückbleibt. Diese enttäuschenden Zahlen haben die Forderung nach einer Rückzahlung der Fördermittel verstärkt.

Lukas Brucker, Kultursprecher der NEOS Wien, forderte am Sonntag die sofortige Rückzahlung der Wiener Fördermittel in Höhe von 183.000 Euro. Er argumentierte, dass jeder in das Projekt investierte Euro zurückgeholt werden müsse. Brucker kritisierte scharf, was er als ein 'rotes System aus Fördermissbrauch und politischer Selbstinszenierung' bezeichnete und betonte, dass der Film 'Wahlkampf' keineswegs ein Kulturprojekt sei, sondern vielmehr 'rote Eigenwerbung auf Kosten der Steuerzahler'.

Er stellte die übliche Risikoverteilung in der Filmproduktion in Frage, wo in der Regel der Produzent für finanzielle Verluste aufkommt, und wies darauf hin, dass in diesem Fall die Allgemeinheit für ein parteipolitisches Projekt aufkommen müsse. Brucker forderte, dass die SPÖ diesen Flop aus ihrer eigenen Parteikassa begleichen solle und betonte, dass es nicht die Aufgabe der Wiener Bürgerinnen und Bürger sei, für PR-Projekte des amtierenden Parteichefs aufzukommen.

Die Kritik richtet sich nicht nur gegen die Höhe der Förderung, sondern auch gegen die Art und Weise, wie die Mittel vergeben wurden und den Zweck, dem sie dienten. Die Reaktion der ÖVP auf den Antrag der NEOS zur Rückzahlung der Fördermittel wurde ebenfalls kritisiert. Brucker bemängelte, dass die ÖVP dem Antrag nicht zugestimmt habe, was er als 'völlige Selbstaufgabe' interpretierte.

Er warf der ÖVP vor, statt Opposition zu leisten, sich lediglich an die SPÖ unter Ludwig anzubiedern und sich zu einem willfährigen Mehrheitsbeschaffer zu machen. Die Debatte um die Babler-Filmförderung ist somit nicht nur eine Frage der finanziellen Verantwortlichkeit, sondern auch ein Ausdruck der politischen Polarisierung in Wien.

Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie öffentliche Gelder eingesetzt werden sollten, ob politische Projekte auf Kosten der Steuerzahler gefördert werden dürfen und welche Rolle die Opposition bei der Kontrolle der Regierung spielen sollte. Die geringe Besucherzahl des Films verstärkt die Argumente der Kritiker und wirft Fragen nach der Sinnhaftigkeit der Förderung auf. Es bleibt abzuwarten, ob die Forderung nach einer Rückzahlung der Fördermittel umgesetzt wird und welche Konsequenzen die Affäre für die beteiligten Parteien haben wird.

Die Kontroverse zeigt deutlich, wie sensibel das Thema der öffentlichen Förderung von Kulturprojekten ist und wie wichtig eine transparente und nachvollziehbare Vergabe von Mitteln ist





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