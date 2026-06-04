Die B3 in Oberösterreich wird zwei Wochen früher als geplant wieder befahren werden. Die Strecke wird ab Freitag, 5. Juni, wieder für den Verkehr geöffnet. Die Maßnahmen wurden mit insgesamt 3,5 Millionen Euro investiert.

Die B3 in Oberösterreich kann zwei Wochen früher als geplant wieder befahren werden. Die Strecke wird ab Freitag, 5. Juni, wieder für den Verkehr geöffnet.

Als Grund für die vorzeitige Fertigstellung wird die günstige Witterung genannt. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung und einer Nutzungsdauer von mehr als 30 Jahren war eine umfassende Erneuerung der Fahrbahn erforderlich. Auf einer Länge von rund 3,5 Kilometern wurden demnach rund 7.500 Kubikmeter Altasphalt abgetragen. Anschließend wurden 21.500 Tonnen Asphalt eingebaut und damit rund 108.500 Quadratmeter Fahrbahnfläche neu hergestellt.

Parallel dazu erfolgte die Modernisierung einer 600 Meter langen Lärmschutzwand sowie die Sanierung eines Brückentragwerks im Bereich einer Tankstelle. Die Maßnahmen wurden laut Aussendung mit insgesamt 3,5 Millionen Euro investiert. Restarbeiten zum Rückbau der temporären Verkehrsführungen sollen in den kommenden Tagen außerhalb der Hauptverkehrszeiten erfolgen. Verkehrslandesrat Günther Steinkellner bedankt sich bei den Beteiligten des Projekts und dankt den Mitarbeitern auf der Baustelle für ihren großen Einsatz.

Die B3 ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen Oberösterreichs und verbindet den Osten des Landes mit dem Zentralraum





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