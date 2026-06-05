B&C will Semperit komplett übernehmen - Angebot bis 12. Juni

Die Industrieholding B&C möchte ihre Beteiligung am Gummi- und Kautschukkonzern Semperit deutlich ausbauen und hat ein Übernahmeangebot für alle restlichen Aktien vorgelegt. Das Angebot sieht 15 Euro je Aktie vor, Analysten sehen jedoch höhere Potenziale. Aktionäre müssen sich bis zum 12. Juni entscheiden. Nach Ablauf des Angebots könnten ein Delisting, ein Squeeze-out oder die Beibehaltung des Status quo folgen. Der Vorstand gibt sich neutral, der Anlegerverband kritisiert den Preis.

Der langjährige Mehrheitseigentümer B&C , die heimische Industrieholding , plant eine weitere Ausweitung ihres Einflusses beim österreichischen Gummi - und Kautschuk konzern Semperit . Seit Mitte April läuft ein Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien , das am 12.

Juni endet. B&C bietet 15 Euro je Aktie, was einem Aufschlag von etwa 25 Prozent auf den Schlusskurs vom März entspricht, als die Übernahmeabsicht bekanntgegeben wurde. B&C-Geschäftsführer Patrick Lackenbucher betont, dass sein Unternehmen seit über zwanzig Jahren der Hauptaktionär sei und den Anteil über die Jahre an der Wiener Börse auf zuletzt rund 58 Prozent aufgestockt habe. Aufgrund des geringen Handelsvolumens sei es jedoch zunehmend schwieriger geworden, weitere Anteile am Markt zu erwerben.

Der durchschnittliche tägliche Umsatz an der Wiener Börse beträgt seit Jahresbeginn etwa 33.500 Stück, wobei 40 Prozent des Handels an anderen Börsenplätzen stattfinden. Gleichzeitig führe die niedrige Liquidität dazu, dass große Investmentfonds oft keine Beteiligungen mehr eingehen könnten. In den vergangenen Jahren pendelte der Kurs zwischen zwölf und 14 Euro, wobei Analysten höhere Kursziele sehen: Warburg Research nannte 21 Euro, Oddo BHF 19 Euro. Derzeit liegt die Aktie bei rund 15,4 Euro.

Der Zehn-Jahres-Durchschnittskurs lag knapp unter 17 Euro. Für bestehende Aktionäre, einschließlich Kleinanlegern, bietet das Angebot die Möglichkeit, ihre Anteile zu einem festen Preis zu verkaufen. B&C wird das Angebot weder verlängern noch erhöhen, und Sonderbedingungen für Großaktionäre gebe es nicht. Ob es nach Ablauf des Angebots zu einem Delisting, einem Squeeze-out oder zur Beibehaltung des Status quo kommt, soll später entschieden werden.

Lackenbucher betont, man wolle keine Geschäftspolitik bei Semperit ändern und sehe sich als verlässlicher Investor. Der Interessenverband der Anleger (IVA) hatte das Angebot bereits im Mai kritisiert, da der Preis unter dem Buchwert von 20,20 Euro liege und keine klare Empfehlung des Managements vorliege. Der Semperit-Vorstand, der von dem Angebot überrascht wurde, gibt sich neutral und empfiehlt den Aktionären, individuelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Eine abschließende Empfehlung zur Annahme oder Ablehnung blieb aus.

Intern zeigt sich ein gespaltenes Bild: CEO Manfred Stanek will annehmen, Finanzvorstand Helmut Sorger nicht, während CIO Gerfried Eder noch unentschlossen ist. Das Unternehmen hatte im vergangenen Geschäftsjahr einen starken Gewinneinbruch von 11,5 Millionen Euro auf 0,4 Millionen Euro erlitten, konnte im ersten Quartal jedoch wieder einen Überschuss von 8,9 Millionen Euro nach einem Minus von 7,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum erzielen.

Die Zukunft von Semperit bleibt damit ungewiss: Wird das Unternehmen nach einem möglichen Vollzug der Übernahme vom Börsenzettel verschwinden oder als börsennotierte Gesellschaft fortbestehen? Die Entscheidung hängt von der Annahmequote des Angebots und den anschließenden Plänen der B&C ab





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