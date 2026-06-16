B-52-Bomber in Kalifornien abgestürzt - keine Überlebenden

Ein US-B-52-Bomber ist kurz nach dem Start auf der Edwards Air Force Base in Südkalifornien abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Alle Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Die genaue Ursache wird untersucht.

Die US-Luftwaffe bestätigte am Montag (Ortszeit) den Absturz eines B-52 -Bombers kurz nach dem Start auf der Edwards Air Force Base in Südkalifornien. Die Maschine des 412.

Testgeschwaders stürzte ab und ging in Flammen auf, wie Luftwaffen-Oberst James Hayes mitteilte. Es handelte sich um einen routinemäßigen Testflug im Rahmen eines Radar-Modernisierungsprogramms. An Bord befand sich eine gemischte Besatzung aus Militärangehörigen, zivilen Regierungsmitarbeitern und Angestellten von Vertragsfirmen. Die Namen der Besatzungsmitglieder wurden zunächst nicht veröffentlicht, um die Angehörigen benachrichtigen zu können.

Nach der Auswertung von Videoaufnahmen des Absturzes wurde festgestellt, dass es keine Rettungsmöglichkeit und keine Überlebenschance gab. Die genaue Absturzursache ist noch unklar, wird jedoch intensiv untersucht. Wegen der Schäden an der Startbahn wurde der Flugbetrieb auf dem Stützpunkt bis mindestens Dienstag ausgesetzt. Luftaufnahmen der Absturzstelle, die sich etwa 160 Kilometer nördlich von Los Angeles in der Mojave-Wüste befindet, zeigten eine verkohlte Stelle am Wüstenboden von etwa der Größe eines Fußballfeldes.

Größere Trümmerteile waren auf den Aufnahmen nicht zu erkennen. Die von Boeing gebaute B-52 Stratofortress ist ein Langstreckenbomber, der sowohl nukleare als auch präzisionsgelenkte konventionelle Waffen tragen kann. Das Flugzeug bildet seit langem das Rückgrat der strategischen US-Bomberflotte und operiert in Höhen von bis zu rund 15.000 Metern. Dieser Absturz ist der erste einer B-52 seit Mai 2016, als eine Maschine auf der Pazifikinsel Guam verunglückte, wobei alle sieben Besatzungsmitglieder überlebten.

Die Edwards Air Force Base liegt rund 100 Kilometer nördlich von Los Angeles in der Mojave-Wüste und dient traditionell als Testgelände für modernste Militärtechnologie, darunter Tarnkappendrohnen und Jets mit sechsfacher Schallgeschwindigkeit. Der Vorfall wirft Fragen zur Sicherheit und Wartung der alternden B-52-Flotte auf, die trotz ihres hohen Alters weiterhin eine zentrale Rolle in der US-Luftwaffe spielt. Die Ermittlungen zur Absturzursache werden von spezialisierten Teams des US-Militärs durchgeführt.

Es wird erwartet, dass die Flugschreiber und andere Datenquellen Aufschluss über den Hergang geben. Die lokalen Behörden haben eine Sicherheitszone um die Absturzstelle eingerichtet, während die Startbahn repariert wird. Die Weltgemeinschaft verfolgt die Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit, da die B-52 ein Symbol der amerikanischen Luftmacht darstellt. Die US-Luftwaffe betont, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Bis zur Klärung der Ursache werden alle Testflüge mit B-52-Maschinen ausgesetzt. Die Angehörigen der Opfer werden psychologisch betreut und über den Fortgang der Ermittlungen informiert. Dieser tragische Unfall unterstreicht die Risiken, die mit militärischen Testflügen verbunden sind, auch wenn sie als Routineoperationen geplant waren. Die Edwards Air Force Base ist ein wichtiger Standort für die Entwicklung und Erprobung neuer Luftfahrtsysteme, und die Sicherheit der Besatzungen hat absolute Priorität. In den kommenden Tagen werden weitere Details zum Unfallhergang erwartet





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