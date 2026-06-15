Axtangriff auf Sicherheitsmitarbeiter am Linzer Südbahnhofmarkt - Psychiatrisches Gutachten fordert forensische Unterbringung

Ein 30‑jähriger Mann griff am 15. April mit einer Axt einen Sicherheitsmitarbeiter der Raiffeisen­landesbank am Linzer Südbahnhofmarkt an. Das psychiatrische Gutachten stuft ihn als hohes Risiko ein und empfiehlt die Einweisung in ein forensisch‑therapeutisches Zentrum.

Am 15. April kam ein 30‑jähriger Mann aus dem Mühlviertel mit einer Axt im Rucksack zum Linzer Südbahnhofmarkt . Dort fiel die Waffe einem 40‑jährigen Sicherheitsmitarbeiter der Raiffeisen­landesbank auf, der gerade den Markt patrouillierte.

Innerhalb weniger Sekunden eskalierte die Situation, und der mutmaßliche Angreifer setzte die Axt gegen den Angestellten ein. Das Opfer versuchte, sich zu entfernen, doch er wurde von dem Täter vor den Augen zahlreicher Zeugen mehrfach niedergeschlagen und mit der Axt bedroht. Zeugen berichteten, dass Passanten sofort eingriffen, um den Angreifer zu stoppen, und ein Ersthelfer die Verletzungen des Sicherheitsleutes zu ersticken versuchte, bis die Polizei eintraf.

Die Untersuchung der Staatsanwaltschaft ergab, dass der Beschuldigte zum Zeitpunkt der Tat weder Alkohol noch Drogen konsumiert hatte. Eine Blutprobe zeigte, dass er "in jeder Hinsicht komplett nüchtern" war. Auch in psychiatrischer Vorbehandlung befand er sich nicht. Die Staatsanwältin Marianne Breiteneder betonte, dass der Mann keinerlei Einsicht in seine Krankheit zeige und die Gefahr einer Wiederholungstatbestände erhöhe.

Das psychiatrische Gutachten, das inzwischen vorliegt, stuft den Täter als hochgradig gefährlich ein und schätzt die Wahrscheinlichkeit ein, dass er künftig weitere Gewalttaten begehen könnte. Die Sachverständige empfiehlt daher die Einweisung in ein forensisch‑therapeutisches Zentrum, um sowohl den Schutz der Öffentlichkeit als auch die Behandlung des Täters sicherzustellen. Das Opfer, der 40‑jährige Sicherheitsmitarbeiter, wurde nach der Tat kurzzeitig von der Polizei vernommen. Er erinnerte sich nur an den Moment des Angriffs und konnte ansonsten kaum Details wiedergeben.

Ein separates medizinisches Gutachten zu den genauen Verletzungsfolgen liegt noch nicht vor. Der Beschuldigte befindet sich derzeit in vorläufiger Unterbringung und erhält bereits medizinische und psychologische Behandlung. Der abschließende Polizeibericht ist noch ausstehend, und ein Termin für das eigentliche Gerichtsverfahren kann derzeit nicht benannt werden. Die Ermittlungen laufen weiter, um alle Umstände des Vorfalls vollständig aufzuklären





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