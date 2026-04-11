Autoverkauf wird zum Albtraum: Wiener verliert Gerichtsprozess

Ein Wiener Bürger erlebt einen Albtraum beim Autoverkauf. Der Verkauf eines Citroën C4 über eine Online-Plattform endete in einem langwierigen Rechtsstreit und einem finanziellen Verlust. Der Fall zeigt die Risiken privater Autoverkäufe auf.

Der Autoverkauf kann sich für private Verkäufer schnell als finanzieller Albtraum entpuppen, wie ein aktueller Fall aus Wien zeigt. Ein Wiener Bürger, hier als Leserreporter Nenad bezeichnet, erlebte genau das, als er versuchte, seinen Citroën C4 Baujahr 2014 über eine Online-Plattform zu verkaufen. Der Vorfall verdeutlicht die Risiken, die mit privaten Autoverkäufen verbunden sind, und unterstreicht die Notwendigkeit, sich vor einem Verkauf gründlich abzusichern.

\Der Ausgangspunkt des Dramas war ein Citroën C4 mit etwa 180.500 Kilometern auf dem Tacho, der im Mai 2025 noch eine gültige Pickerl-Plakette ohne größere Beanstandungen erhalten hatte. Nenad hatte das Fahrzeug im November 2025 verkauft, also etwa sechs Monate später, in denen das Auto laut seinen Angaben kaum genutzt wurde. Ursprünglich war der Wagen für seine Frau und die Kinder gedacht, doch aufgrund der Unpraktikabilität im Familienalltag, insbesondere mit Kleinkind und Baby samt Kinderwagen, entschied sich Nenad für den Verkauf. Der Käufer verzichtete bewusst auf eine unabhängige Fahrzeugprüfung, obwohl im Pickerl-Bericht kleinere Mängel aufgeführt waren, die Nenad eigenen Aussagen zufolge offen kommunizierte. Nach dem Verkauf schien zunächst alles reibungslos zu verlaufen, doch die Ruhe währte nicht lange.\Kurz nach dem Kauf meldete sich der neue Besitzer und reklamierte Mängel am Fahrzeug. Im Januar folgte dann Post vom Anwalt, inklusive eines Gutachtens des ÖAMTC. Dieses Gutachten stellte gravierende Mängel fest, was einen langwierigen Rechtsstreit zur Folge hatte. Mehrere Gutachten wurden eingeholt, die sich über Monate hinzogen und schließlich für Nenad mit einem bitteren Ende endeten. Ein Sachverständiger kam zu dem Schluss, dass das Fahrzeug einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten hatte. Besonders pikant ist die Tatsache, dass das Auto laut Nenads Angaben längere Zeit im Freien auf einem Schotterparkplatz stand und mittlerweile durch Rost und Moos stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Trotz dieser Umstände wurden die Schäden offenbar dem ursprünglichen Verkäufer angelastet. Nenad verlor den Prozess, und die finanziellen Folgen sind noch unklar, da der Gerichtsbeschluss noch aussteht. Dieser Fall hinterlässt einen bitteren Beigeschmack und die Erkenntnis, dass ein scheinbar einfacher Autoverkauf schnell zu einem kostspieligen Rechtsstreit werden kann. Der Fall zeigt eindrücklich, wie wichtig es ist, sich vor einem Autoverkauf umfassend abzusichern und alle relevanten Aspekte, einschließlich des Zustands des Fahrzeugs und der Kommunikation mit dem Käufer, sorgfältig zu dokumentieren.\Der Fall wirft wichtige Fragen bezüglich der Verantwortung von Verkäufern und Käufern auf, insbesondere im Kontext von privaten Verkäufen. Die Tatsache, dass der Käufer auf eine unabhängige Fahrzeugprüfung verzichtete, wirft Fragen nach der Sorgfaltspflicht auf, während die Bewertung der Schäden und deren Zuordnung zum Verkäufer die Komplexität solcher Rechtsstreitigkeiten verdeutlicht. Die unklaren finanziellen Folgen für Nenad unterstreichen das finanzielle Risiko, das mit solchen Prozessen verbunden ist, und verdeutlichen die Notwendigkeit einer gründlichen rechtlichen Beratung im Vorfeld eines Autoverkaufs. Der Fall dient als Mahnung an alle privaten Autoverkäufer, sich vor potenziellen rechtlichen Auseinandersetzungen zu schützen und alle relevanten Aspekte sorgfältig zu dokumentieren, um unerwünschte finanzielle Konsequenzen zu vermeiden. Die genauen Umstände und die genauen Schäden, die zum wirtschaftlichen Totalschaden führten, werden im Artikel nicht detailliert beschrieben, was die Brisanz des Falles noch erhöht





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