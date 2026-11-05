Autospiegel bei Regen klar: Kartoffel-Trick der CHIP-Redaktion

Nasse Außenspiegel trüben die Sicht? Der alte Tipp mit der Kartoffel schützt vor Regen. So wendet man den Kartoffel-Trick richtig an und bleibt im Fokus.

Feuchtes Herbstwetter stellt Autofahrer vor alltägliche Herausforderungen, bei denen nasse Außenspiegel die Sicht nach hinten erheblich einschränken. Besonders bei Nieselregen oder starken Regenschauern bleibt die Rückansicht durch Wasserfilme ständig trübe, was die Sicherheit im Straßenverkehr beeinträchtigt. Eine einfache und effiziente Methode zur Behebung dieses Problems stammt aus dem Bereich der praktischen Haushaltstipps.

Der Kartoffel-Trick als Schutz

Ein altbewährter Trick, der von der Redaktion der Fachzeitschrift CHIP empfohlen wird, nutzt ein einfaches Küchenprodukt, das in jedem Haushalt vorhanden ist. Die Lösung liegt in der Verwendung einer normalen rohen Kartoffel, die als natürliches Mittel zur Behandlung der Spiegeloberflächen dient. Dieser Ansatz ist kostengünstig, umweltschonend und erfordert keine speziellen Chemikalien aus dem Autozubehör.

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Anwendung der Stärke-Schicht

Zur Vorbereitung wird eine Kartoffel der Länge nach durchgeschnitten, um eine frische Schnittfläche freizulegen. Anschließend wird diese Halbe vorsichtig und sorgfältig über die gesamte Oberfläche des betreffenden Außenspiegels gerieben. Wichtig ist dabei eine gleichmäßige Verteilung des Safts auf der Glasfläche, um eine lückenlose Abdeckung zu gewährleisten.

Wirkung der Kartoffelstärke

Der in der Kartoffel enthaltene Wirkstoff ist die natürliche Stärke, die sich direkt nach der Anwendung als feiner Schleier auf der Spiegelfläche ablagert. Dieser Schutzfilm sorgt dafür, dass heruntertropfendes Regenwasser die Oberfläche nicht benetzt, sondern stattdessen schnell abperlt. Die Folge ist eine klare Sicht nach hinten, die für sicheres Rückwärtsmanöver und Spurwechseln unerlässlich ist.

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Trocknungsphase und Pflege

Direkt nach dem Einreiben erscheint auf dem Spiegel ein weißlicher Belag, der jedoch kein Hindernis darstellt. Dieser Schleier muss einfach an der Luft trocknen, woraufhin er von selbst verschwindet und eine transparente Schutzschicht zurücklässt. Diese Behandlung bietet bei anhaltendem Herbstregen einen Effekt, der mehrere Tage anhält, bevor er sich allmählich abnutzt.

Erneuerung und Alternativen

Falls der Regenschutz nach einigen Tagen nachlässt, kann der Vorgang einfach mit einer frischen Kartoffelhälfte wiederholt werden. Als alternative Methode eignet sich ebenfalls Rasierschaum, der dünn aufgetragen und anschließend trocken poliert werden sollte. Für die Innenraumpflege hilft zudem Katzenstreu in einer Socke gebunden, um überschüssige Feuchtigkeit im Fahrzeuginneren zu binden.