Autonome Taxis in den USA: Irritationen und Sorgen

Die USA haben sich bereits zu einem Science-Fiction-Leben entwickelt, in dem selbstfahrende Taxis zum Straßenbild gehören. In einem Vorort von Atlanta im Bundesstaat Georgia legten Dutzende Robotaxis einen ganzen Ort lahm, indem sie im Kreis fuhren und den Straßenverkehr durcheinanderbrachten. Die Technologie des autonomen Fahrens ist vielversprechend, aber in der Praxis zeigen sich immer wieder Probleme. Selbstfahrende Taxis stehen in den USA immer wieder in der Kritik und kämpfen mit unvorhergesehenen Situationen im Straßenverkehr.

Die USA haben sich bereits zu einem Science-Fiction-Leben entwickelt, in dem selbstfahrende Taxis zum Straßenbild gehören. In einem Vorort von Atlanta im Bundesstaat Georgia legten Dutzende Robotaxis einen ganzen Ort lahm, indem sie im Kreis fuhren und den Straßenverkehr durcheinanderbrachten.

Die Anwohner waren genervt und Videos aus der Nachbarschaft zeigen, wie innerhalb von nur zehn Minuten 13 Fahrzeuge durch eine Sackgasse fuhren. Einige Anwohner berichten sogar von rund 50 Fahrzeugen, die innerhalb von nur einer Stunde durch ihre Straße fuhren. Die Fahrzeuge fuhren langsame, übliche Routen und verursachten einen ständigen Verkehr. Die Technologie des autonomen Fahrens ist vielversprechend, aber in der Praxis zeigen sich immer wieder Probleme.

Selbstfahrende Taxis stehen in den USA immer wieder in der Kritik und kämpfen mit unvorhergesehenen Situationen im Straßenverkehr. Experten mahnen zu mehr Geduld, bis autonome Fahrzeuge den Alltag wirklich erleichtern, dürfte es noch einige Zeit dauern





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