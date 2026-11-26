Die Technische Universität Graz testet vierbeinige Lieferroboter für bis zu 100.000 Bestellungen täglich. Entwickler Gerald Steinbauer-Wagner plant autonome Fahrten nach Weiz.

Bis zu 100.000 Essensbestellungen werden in der Region täglich ausgeliefert, und bald soll ein Teil dieser massiven Logistikaufgabe von einer neuen Technologie übernommen werden. In der Steiermark ist diese Vision bereits in einer aktiven Testphase angelangt, die darauf abzielt, die letzte Meile der Lieferkette zu revolutionieren. Ein quadrupeder Lieferroboter, der optisch stark an einen Hund erinnert, soll in der Lage sein, Busse, Bahnen oder die Wiener Straßenbahn zu nutzen, um bis zur jeweiligen Zieladresse zu gelangen.

Entwicklung und Ursprung des Forschungsprojekts

Der entwickelte Lieferroboter wurde von Gerald Steinbauer-Wagner und seinen Studierenden an der Technischen Universität Graz entworfen. Der Ursprung des Projekts liegt in einem anfänglichen Juxprojekt, das vor einigen Jahren begann und schnell an Relevanz gewann. Die Studierenden schafften es zunächst, den Roboter autonom vom Campus zur anderen Seite der Stadt zu navigieren. Diese Bewegung erfolgte dabei in enger Absprache mit der Holding Graz sowie den Betreibern der öffentlichen Verkehrsmittel.

Also read Frau (28) soll auf Partner eingestochen haben

aus dieser studentischen Pionierleistung entstand schließlich die Idee, ein formelles Forschungsprojekt zur Serienreife zu entwickeln. Das Ziel ist es nun, die Effizienz der Essenszustellung zu steigern und gleichzeitig die Kapazitäten im öffentlichen Raum intelligenter zu nutzen. Die Technologie soll dabei nicht nur als technischer Proof of Concept dienen, sondern als praktische Lösung für logistische Engpässe fungieren.

Herausforderungen bei der Integration in den Öffi-Verkehr

Für die Navigation im komplexen Netz des öffentlichen Verkehrs greifen die Entwickler auf Daten der Verkehrsauskunft Österreich zurück. Diese zentrale Datenquelle liefert alle notwendigen Informationen zu Fahrplänen und Routen. Dennoch weisen die aktuellen Systeme noch Lücken auf, die menschliche Fahrer oder Fußgänger automatisch füllen. Ein typisches Beispiel ist die oft unklare Verbindung von der Straßenbahnhaltestelle direkt zum entsprechenden Zuggleis oder Bahnsteig.

Advertisement

Aktuell arbeitet das Team der TU Graz an einer Lösung, die diese Informationslücken schließt. Dazu werden zusätzliche Datenquellen herangezogen, wobei auch Künstliche Intelligenz als unterstützendes Element zum Einsatz kommt. Diese intelligenten Algorithmen sollen dem Roboter helfen, unvorhergesehene Situationen im Verkehrsfluss zu interpretieren und sicher zu navigieren, ohne auf menschliche Hilfe angewiesen zu sein.

Autonome Fahrten und Akzeptanz in der Bevölkerung

Bislang ist der Roboter immer noch in Begleitung unterwegs, um potentielle Risiken auszuschließen. Ein entscheidender Meilenstein steht jedoch im Sommer an: Zu diesem Zeitpunkt soll der Roboter zum ersten Mal komplett autonom von Graz nach Weiz fahren. Diese Strecke dient als Testfeld, um die Zuverlässigkeit der autonomen Navigation unter realen Bedingungen zu beweisen. Die Stadt Weiz bietet dabei eine geeignete Umgebung für solche Langstreckentests außerhalb des absoluten Stadtzentrums.

Die Reaktion der Öffentlichkeit auf den Robot-Hund ist gemischt, zeigt aber ein hohes Maß an Interesse. Viele Passanten fotografieren und filmen das Gerät, was auf eine natürliche Neugier hinweist. Gleichzeitig gibt es kritische Stimmen, die befürchten, dass solche Automatisierungen Menschenarbeitsplätze vernichten würden. Gerald Steinbauer-Wagner erklärt in solchen Fällen gerne den Sinn des Unterfangens, um Missverständnissen vorzubeugen.

Zertifizierung und zukünftige Marktstrategie

Konkrete Partner für die flächendeckende Ausrollung des Projekts zur Essenszustellung gibt es derzeit noch nicht. Der Fokus liegt zunächst auf der notwendigen Zertifizierung des Systems. Ähnlich wie beim autonomen Fahren muss der Roboter eine hohe Distanz in verschiedensten Verkehrssituationen zurücklegen. Erst wenn diese Tests ohne Vorfälle bestanden werden, erfolgt die behördliche Zulassung für den autonomen Betrieb.

Advertisement

Neben der technischen Zulassung ist die gesellschaftliche Akzeptanz ein weiterer kritischer Faktor. Das Projekt muss so gestaltet werden, dass die Menschen den Roboter im öffentlichen Raum akzeptieren. Das bedeutet, dass sich das Verhalten des Roboters strikt an den sozialen Normen orientieren muss. So darf sich das Gerät etwa nirgendwo hineindrängeln und hat Rücksicht auf Fußgänger zu nehmen.

Gerald Steinbauer-Wagner weist zudem darauf hin, dass es Berufe gibt, die immer weniger Menschen ausführen wollen. Dazu zählen Arbeiten in der Forstwirtschaft oder in Einsatzunternehmen, wo ebenfalls Robotik-Projekte stattfinden. Diese Aufgaben können in Zukunft zu einem gewissen Grad übernommen werden. Die Automatisierung dient hier dazu, Engpässe zu schließen, ohne dass Menschen ihre Jobs verlieren. Die Technologie soll also als Ergänzung und nicht als Ersatz verstanden werden, der die Lebensqualität in der Steiermark nachhaltig verbessert.