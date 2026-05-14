Autonome Fahren - Fortschritte bei Tesla und Co.

Mit der neuen KI können Autofahrer per Sprachbefehl komplexe Aufgaben erledigen, wie etwa während der Fahrt Essen bei Lieferdiensten zu bestellen oder die Bestellung anzupassen. Das Update bringt auch ein neues Design im Material-3-Stil und ermöglicht eine stärkere Personalisierung von Android Auto. Die Navigation wird ebenfalls aufgerüstet, und Videos werden künftig in Full-HD mit 60 Bildern pro Sekunde angezeigt. Dolby-Atmos-Unterstützung für räumlichen Klang ist ebenfalls verfügbar. Praktisch: Videos werden nicht mehr abrupt gestoppt, sondern gehen nahtlos in einen Audio-Modus über, ideal für Video-Podcasts.

Autonome Fahren - so weit sind Tesla und Co. wirklich mit der neuen KI können Autofahrer per Sprachbefehl komplexe Aufgaben erledigen. So soll es etwa möglich sein, während der Fahrt Essen bei Lieferdiensten zu bestellen oder die Bestellung anzupassen.

Die KI versteht dabei auch längere Befehle wie: "Bestelle meine üblichen Fisch-Tacos zum Abholen, aber verdoppele die Bestellung". Wie "heise.de" berichtet, bringt das Update auch ein neues Design im Material-3-Stil. Nutzer können Android Auto künftig stärker personalisieren - mit Widgets für Lieblingskontakte, Wetter oder Garagentorsteuerung. Auch Google Maps lässt sich nun im Vollbildmodus anzeigen.

Die Navigation wird ebenfalls aufgerüstet. Eine neue Live-Spurführung analysiert die Straße über die Frontkamera des Fahrzeugs und gibt in Echtzeit Hinweise, wann man die Spur wechseln oder abfahren muss. Im Entertainment-Bereich gibt es Videos künftig in Full-HD mit 60 Bildern pro Sekunde. Neu ist auch Dolby-Atmos-Unterstützung für räumlichen Klang.

Modelle von BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Skoda und weiteren Herstellern sind kompatibel. Praktisch: Wechselt man vom Park- in den Fahrmodus, werden Videos nicht mehr abrupt gestoppt, sondern gehen nahtlos in einen Audio-Modus über - ideal für Video-Podcasts





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