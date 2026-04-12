Automobilindustrie: Milliardenabschreibungen aufgrund gescheiterter E-Auto-Strategie

Die globale Automobilindustrie erlebt eine Wende. Nach massiven Investitionen in die Elektromobilität müssen die Unternehmen nun Milliarden abschreiben, da die Nachfrage nach E-Autos hinter den Erwartungen zurückbleibt. Eine Analyse zeigt, dass die Branche mit überzogenen Annahmen operierte und nun einen Kurswechsel vollziehen muss.

Der Verkauf von Autos ist nach wie vor ein lukratives Geschäft, doch die Gewinnspannen schrumpfen, wie die Bilanzen der globalen Automobilkonzerne zeigen. In den Führungsetagen der Unternehmen wird derzeit eine Kehrtwende der Strategien der vergangenen Jahre vollzogen, was die Konzerne teuer zu stehen kommt. Eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung EY offenbart, dass die 19 führenden Autohersteller im Jahr 2025 Abschreibungen von fast 60 Milliarden Euro vornehmen mussten.

Dies führte zu einem drastischen Einbruch der Gesamtgewinne: Der Überschuss der untersuchten Unternehmen schmolz um 59 Prozent auf 59 Milliarden Euro. Einzig der chinesische Autohersteller Geely, zu dem auch der Volvo-Konzern gehört, konnte seinen Gewinn nach Steuern steigern. Im Vorjahr, also 2024, verzeichnete die Branche noch einen Gesamtgewinn von 143 Milliarden Euro. Der Hintergrund dieser Entwicklung liegt in der massiven Investition der Konzerne wie VW, Stellantis und Ford in die Elektromobilität in den vergangenen Jahren. Sie setzten auf einen schnellen Wandel hin zu Elektroautos, getrieben von der Überzeugung, dass sich diese Technologie durchsetzen würde, und dem Wunsch, das Feld nicht Tesla zu überlassen. Man erwartete Absatzrekorde in Europa, den USA und China. Doch hohe Kosten, politische Unsicherheiten und sinkende Renditen erschweren den Wandel.\Die Realität zeichnet ein differenzierteres Bild. Mercedes beispielsweise hatte ursprünglich geplant, bis 2030 in Europa nur noch vollelektrische Fahrzeuge anzubieten. Diese Pläne wurden jedoch revidiert, und Verbrenner werden weiterhin im Portfolio des Premiumherstellers vertreten sein. Der Markt für Elektroautos wächst zwar global, mit einem Zuwachs von gut einem Fünftel auf fast 21 Millionen verkaufte Einheiten im Jahr 2025, doch die Entwicklung verläuft nicht überall gleich. In den USA kam das Geschäft nicht richtig in Gang, unter anderem aufgrund der Streichung von Steuergutschriften und der Revision der Abgasgesetzgebung durch Donald Trump. Konzerne wie Ford, General Motors und Stellantis mussten ihre ambitionierten Pläne in den USA zurücknehmen, was Stellantis allein 15 Milliarden Euro kostete. In Europa machen reine Elektroautos 17 Prozent aller Neuzulassungen aus, während Hybridfahrzeuge deutlich beliebter sind. Die Kaufentscheidungen der Konsumenten werden pragmatischer, unter Berücksichtigung von Kosten, Infrastruktur und Alltagstauglichkeit. EY analysiert, dass sich der Markt in Richtung einer diversifizierten Antriebslandschaft bewegt.\Die Experten von EY betonen, dass die Nachfrage nach Elektroautos, insbesondere in den USA und Europa, deutlich schwächer ausfällt als prognostiziert. Dies führt zu einem Strategieschwenk mit Milliardenabschreibungen auf Batterie-Joint-Ventures, stillgelegten oder verschobenen Fabrikprojekten und eingestellten Modellen. Diese Wertberichtigungen sind weniger ein Kurswechsel weg von der Elektromobilität, sondern eine Korrektur überzogener Annahmen. Auch der chinesische Markt, auf den die deutsche Autoindustrie einst große Hoffnungen setzte, hat sich verändert. Premium-Fahrzeuge leiden unter einer schwachen Nachfrage, und chinesische Verbraucher greifen bei Elektroautos überwiegend auf heimische Marken zurück. Selbst chinesische Hersteller wie Geely, GWM oder BYD müssen Abstriche bei der Profitabilität hinnehmen, da der aggressive Expansionskurs seinen Tribut fordert. China hat jedoch einen entscheidenden Kostenvorteil: Es ist das Produktionszentrum der gesamten E-Auto-Industrie, wodurch Elektroautos dort deutlich günstiger sind als Verbrenner. In Europa und den USA ist die Situation umgekehrt





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