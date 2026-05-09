Autokollision mit Verletzten nachdem 27-Jähriger in kurvenreiche Fahrt kollidierte mit entgegenkommendem Pkw auf B 147

Ein 27-Jähriger war auf einer kurvenreichen Strecke unterwegs und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Beide Autos krachte frontal zusammen und verletzten alle Insassen.

Der Mann war gegen 15:20 Uhr auf der B 147, der Braunauerstraße, unterwegs. Mit im Auto hatte er seinen Stiefsohn (10). Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet er in einer leichten Rechtskurve aufs Straßenbankett.

Laut einer Augenzeugin verlor der 27-Jährige dann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet daraufhin über die Mittellinie und kam auf die Gegenfahrbahn. Unglücklicherweise kam ihm genau in diesem Moment ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Braunau entgegen. Auf dem Beifahrersitz saß seine 34-jährige Frau, am Rücksitz die fünfjährige Tochter.

Die beiden Autos kollidierten frontal. Durch den Zusammenstoß kam der 32-Jährige von der Fahrbahn ab und landete in einem angrenzenden Feld. Die Familie musste aufgrund ihrer Verletzungen ins Spital gebracht werden. Auch der 27-Jährige und sein Stiefsohn trugen Verletzungen davon.

Er kam unter Notarztbegleitung mit der Rettung ins Krankenhaus, der Bub musste mit dem Notarzthubschrauber "Europa 3" nach Salzburg geflogen werden





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Autokollision 27-Jähriger Kurvenfahrt Falschimmission Pkw Kollidiert

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pkw-Überschlag und Absturz: Kleinkinder überlebtenRiesiges Glück hatten zwei Kleinkinder (ein bzw. zweieinhalb Jahre), deren Mutter (31) und die 64-jährige Pkw-Lenkerin bei einem spektakulären ...

Read more »

Erst Bekannten, dann Polizisten bedroht: Aggressiver 28-Jähriger randalierte in InnsbruckEin aggressiver 28-Jähriger hat am Freitagmorgen in Innsbruck für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Österreicher attackierte zuerst seinen Bekannten mit einem Ellbogenstoß, bedrohte ihn anschließend mit einem Messer und randalierte nach seiner Festnahme zudem in der Polizeiinspektion.

Read more »

Jugendbande im Wiener Leopoldstadt: 13-Jähriger stiehlt Auto und beschädigt mehrere AutoschläucheEin junger Mann aus Wien geraubt in der Leopoldstadt ein Auto und beschädigt mehrere Autoschließsysteme. Ein Polizeieinsatz nach einer Alarmierung durch einen nahen Einwohner.

Read more »

48-Jähriger stirbt im Tragödialrat eines Unfalles auf der B166 in Salzgitter mit 20-JährigerEin 48-Jähriger ist in einem tragischen Unfall auf der B166 in Salzgitter in Österreich getötet worden. Er kollidierte frontal mit dem Auto einer 20-Jährigen und rutschte aus dem fahrenden Fahrzeug in Abtenau ab. Beide Fahrzeuge blieben im Anschluss an einen Baum hängen, und beide Insassen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Read more »