Autokino Wien startet in die neue Saison mit erweitertem Programm und mehr Terminen

Das Autokino Wien in Groß-Enzersdorf öffnet am 9. Mai seine Tore und bietet in dieser Saison 50 Öffnungstage, darunter neue Termine an Freitagen und Sonntagen. Zu den Highlights zählen ein DJ-Set zum Saisonstart sowie Filmklassiker und Originalfassungen. Besucher können die Filme im Auto oder auf Liegestühlen genießen und sich auf Kinosnacks, Cocktails und vegane Hotdogs freuen.

Ab dem 9. Mai öffnet das Autokino Wien in Groß-Enzersdorf wieder seine Tore und startet in die neue Saison. Die Besucher können sich auf ein erweitertes Programm freuen, das nicht nur mehr Termine, sondern auch besondere Highlights wie ein DJ-Set zum Saisonstart und das beliebte "Kino unter Sternen" bietet.

Insgesamt sind in diesem Jahr 50 Öffnungstage geplant, was eine deutliche Steigerung gegenüber den Vorjahren darstellt. Die Betreiber setzen weiterhin auf das bewährte Konzept von Filmabenden unter freiem Himmel, bei denen die Gäste die Filme entweder im eigenen Auto oder auf den bereitgestellten Liegestühlen genießen können. Besonders stolz sind die Organisatoren darauf, dass im Vorjahr rund 80 Prozent der Vorstellungen ausverkauft waren, was die große Beliebtheit des Autokinos unterstreicht.

Um diesem Erfolg Rechnung zu tragen, wird das Angebot 2026 weiter ausgebaut. Zusätzlich zu den Samstagen öffnet das Autokino nun auch freitags und sonntags. In den Sommerferien wird freitags jeweils ein Filmklassiker gezeigt, während sonntags Filme in Originalfassung auf dem Programm stehen. Damit soll das Autokino auch für Gäste ohne eigenes Auto zugänglich sein, die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Motorrad anreisen können.

Die Liegestühle bieten eine bequeme Alternative, um das Autokino-Feeling in entspannter Open-Air-Atmosphäre zu genießen. Zum Saisonstart am 9. Mai ist ein DJ-Set geplant, das für die richtige Stimmung sorgt. Zu den angekündigten Filmhighlights zählen unter anderem "Minions & Monster" ab dem 1.

Juli sowie "Spider-Man: Brand New Day" ab dem 30. Juli. Vor Ort gibt es natürlich klassische Kinosnacks, Cocktails und Hotdogs, darunter auch eine vegane Variante. Die Bestellungen können entweder abgeholt oder ohne Aufpreis direkt zum Auto gebracht werden, was den Komfort für die Besucher weiter erhöht.

Das Autokino Wien in Groß-Enzersdorf hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt und bietet eine einzigartige Möglichkeit, Filme in einer besonderen Atmosphäre zu erleben. Mit dem erweiterten Programm und den zusätzlichen Öffnungstagen wird das Autokino auch in dieser Saison wieder viele Besucher anziehen





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