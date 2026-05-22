Autofahrer führte gefährliche Fahrt durch die Stadt

Ein Autofahrer hat am Donnerstag eine gefährliche Fahrt durch die Stadt unternommen, wobei er einen Polizisten mitgeschleift hat. Die Polizei hat 108 Anzeigen und 163 Organmandate ausgesprochen, darunter 28 Radfahrer und zehn E-Scooter-Fahrer, die über Rot gefahren sind. Vier E-Scooter waren ihrer Bauart nach deutlich zu schnell, darunter ein Gefährt mit 84 km/h.

Ein Autofahrer führte am Donnerstag eine gefährliche Fahrt durch die Stadt, wobei er einen Polizisten mitgeschleift hat. Die Beamten hatten den Mann aufmerksam gemacht, weil er während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzte.

Als die Polizisten versuchten, den Lenker anzuhalten, beschleunigte dieser plötzlich sein Fahrzeug und entzog sich der Anhaltung. Der Mann setzte seine Fahrt entlang des Rings fort, ehe er in die Operngasse einbog und schließlich in der Friedrichstraße angehalten werden konnte. Ein Beamter stellte sein Dienstfahrrad unmittelbar vor dem Fahrzeug des Lenkers ab. Da sich der Fahrzeuglenker weiterhin renitent verhielt, versuchte der Beamte, ihm den Fahrzeugschlüssel abzunehmen.

In diesem Moment setzte der Lenker das Fahrzeug plötzlich in Bewegung und schleifte dabei das vor dem Pkw befindliche Fahrrad mit. Durch einen Schlag gegen das Gesicht des Lenkers gelang es dem Beamten schließlich, das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen. Der Mann konnte in weiterer Folge festgenommen werden. Bei einer amtsärztlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass der Fahrzeuglenker, ein 50-jähriger Mann, durch Suchtmittel beeinträchtigt war.

Seine Lenkberechtigung war ihm bereits vor geraumer Zeit entzogen worden. Da sich das Fahrzeug zudem in einem desolaten Zustand befand, wurden die Kennzeichen abgenommen. Die Polizei hat 108 Anzeigen und 163 Organmandate ausgesprochen, darunter 28 Radfahrer und zehn E-Scooter-Fahrer, die über Rot gefahren sind. Vier E-Scooter waren ihrer Bauart nach deutlich zu schnell, darunter ein Gefährt mit 84 km/h.

Die Polizei wird weiterhin gegen die Verkehrssünder vorgehen und die Sicherheit auf den Straßen gewährleisten.





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