Ein Autofahrer aus Deutschland ist am Samstag in Lindau vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat einen Unfall verursacht. Der Lenker wurde festgenommen, der Beifahrer aus Österreich wurde gestellt.

Ein Autofahrer ist am Samstag in Lindau vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die Fahrt endete mit einem Unfall. Der Lenker wurde festgenommen, der Beifahrer aus Oésterreich gestellt.

Als die Polizeiinspektion Lindau an diesem Samstag gegen 17.52 Uhr im Stadtteil Aeschach einen schwarzen Pkw kontrollieren wollte, fehlte am Fahrzeug das hintere Kennzeichen. Doch statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas. Laut Polizei beschleunigte der Lenker auf der Oberreitnauer Straße in nördlicher Richtung auf geschätzte 100 km/h. Im Kurvenbereich nahe der Abzweigung nach Heimesreutin verlor er die Kontrolle über den Wagen, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen Baum.

Der 29-jährige österreichische Beifahrer konnte das Unfallfahrzeug nicht selbst verlassen und wurde vor Ort von den Beamten gestellt. Der Fahrer flühte iÜbrst zu übel. Am Unfallwagen nahmen die Polizistendeutlichen Alkohol- und Marihuana-Geruch wahr. Der Beifahrer gab an, den Fahrer nicht zu kennen, behauptete aber zugleich, dieser habe während der Fahrt Marihuana konsumiert.

Bei der Fahndung traf eine weitere Streife den mutämlichen Lenker an und nahm ihn fest. Es handelt sich laut Polizei um einen 18-jährigen Deutschen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Am Unfallort wurde ebenfalls ein amtliches Kennzeichen gefunden.

Der Pkw wurde auf richterliche Anordnung zur Spurenauswertung beschlagnahmt. Bei dem müßtigen Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer verletzt oder gefährdet. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei Lindau ermittelt wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und weiterer münschlicher Delikte





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