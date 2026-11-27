Polizei Innsbruck klärt Autodiebstahl auf: 29-jähriger Mann nach Unfall festgenommen. Vernehmung zur Herkunft des gestohlenen Fahrzeugs und Kennzeichen.

Die Polizeiinspektion Innsbruck hat am Donnerstagabend, dem 26. November 2026, einen schwerwiegenden Autodiebstahl aufklären können, der durch einen plötzlichen Verkehrsunfall ausgelöst wurde. Gegen 17 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall in der Prinz-Eugen-Straße, bei dessen Aufnahme die sofort anwesenden Polizeibeamten erhebliche Mängel bei den Fahrzeugpapieren und der Fahrzeugidentifikation feststellten. Der Unfallhergang selbst führte nicht zu schweren Personenverletzungen, jedoch sorgte die daraus resultierende Kontrolle für die Aufdeckung einer kriminellen Aktion.

Kontrolle offenbart fehlende Berechtigung

Bei der direkten Überprüfung des Fahrers stellten die beamten fest, dass der 29-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Zudem waren die an dem Pkw montierten Nummernschilder als gestohlen gemeldet, und das Fahrzeug selbst war offiziell nicht zugelassen. Diese offensichtlichen Diskrepanzen zwischen den dokumentierten Daten und der Realität am Unfallort lösten sofortige weitere Ermittlungsmaßnahmen aus, da dies klar auf einen Diebstahl hindeutete.

Also read Demonstration in Innsbruck gegen geschlechtsspezifische Gewalt

Widersprüchliche Aussagen des Verdächtigen

Der 29-Jährige versuchte, die Herkunft des Fahrzeugs und der Kennzeichen zu erklären, lieferte jedoch widersprüchliche und unklare Angaben, die keine plausible Erklärung zuließen. Aufgrund dieser inkonsistenten Informationen und der klaren Indizienlage nahmen die Beamten den Mann daraufhin fest. Das gestohlene Kraftfahrzeug sowie die unerlaubt verwendeten Kennzeichen wurden sichergestellt, um weitere Spuren zu sichern und den rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben.

Diebstahl vom Firmengelände aufgedeckt

Zusätzliche Ermittlungen am folgenden Tag, Freitag, dem 27. November 2026, ergaben, dass das Auto in der Nacht auf Mittwoch, den 25. November 2026, von einem Firmengelände in Innsbruck entwendet worden war. Der Diebstahl war bis zur Festnahme des Verdächtigen am Donnerstab noch nicht bemerkt worden, was die Lücke in der Überwachung oder Sicherung des Geländes verdeutlicht. Die Polizei konnte nun die genaue Chronologie des Ereignisses rekonstruieren und den Tathergang den entsprechenden Tatorten zuordnen.

Advertisement

Verdacht auf weitere Straftaten

Neben dem schwerwiegenden Fahrzeugdiebstahl kommt dem 29-Jährigen ein weiterer Vorwurf zur Last. Es soll sein, dass der Mann am Mittwoch, dem 25. November 2026, zwei separate Fälle von Tankbetrug begangen hat. Diese Information wurde im Rahmen der weiteren Fahndungsarbeit bekannt und verstärkt die Schwere der Vorwürfe gegen den Tatverdächtigen erheblich. Die Kombination aus Fahrzeugdiebstahl und betrügerischem Umgang mit Kraftstoff deutet auf eine systematische Nutzung des gestohlenen Pkw hin.

Untersuchungshaft und Verweigerung der Aussage

Der festgenommene Mann verweigerte durchgängig die Aussage, wodurch die Polizei auf die physischen Beweise und die Zeugenaussagen der Beamten am Unfallort angewiesen blieb. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde der 29-Jährige in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert, um die Untersuchungshaft verbüßen. Die weiteren rechtlichen Schritte hängen nun von der Auswertung der gesicherten Spuren und der Klärung der Tankbetrugsvorwürfe ab.