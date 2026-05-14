Autobahnsperre auf der A25 Welser Autobahn am Knoten Wels bei Wels-Oberthan

Ein Unfall auf der A25 Welser Autobahn am Knoten Wels bei Wels-Oberthan hat am späten Donnerstagabend zu einer rund einstündigen Autobahnsperre geführt. Mehrere Personen sollen bei dem Unfall verletzt worden sein.

Ein Unfall auf der A25 Welser Autobahn am Knoten Wels bei Wels-Oberthan hat am späten Donnerstagabend zu einer rund einstündigen Autobahnsperre geführt. Ersten Informationen zufolge passierte der Unfall auf der A25 Welser Autobahn , vom Knoten Haid kommend, bei der Abzweigung zur A8 Innkreisautobahn am Knoten Wels an der Abzweigung in Richtung Passau beziehungsweise Graz .

Zumindest zwei PKW sollen in den Unfall verwickelt gewesen sein. Die Feuerwehr wurde in weiterer Folge zu Aufräumarbeiten alarmiert. Beim Eintreffen war der Abschleppdienst bereits vor Ort, ebenso die Traffic Manager der ASFINAG. Der Rettungsdienst war ebenso mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Mehrere Personen sollen bei dem Unfall verletzt worden sein. Die A25 Welser Autobahn war in Fahrtrichtung Passau am Knoten Wels gesperrt. Der Verkehr wurde über die A8 Innkreisautobahn, die Ab- und Auffahrt Wels-Wirtschaftspark beziehungsweise Wels-West umgeleitet





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