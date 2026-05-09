Autobahnpolizei zieht mit mehreren Mängeln beladenen Sattelzug aus dem Verkehr

Die Autobahnpolizei hat einen mit Gefahrgut beladenen Sattelzug aus dem Verkehr gezogen, bei dem mehrere schwere Mängel festgestellt wurden. Das in Litauen zugelassene Fahrzeug wurde gegen 14:55 Uhr im Bereich der Mautstelle St. Jakob am Arlberg einer Schwerverkehrskontrolle unterzogen. Der Lkw wurde von einem 36-jährigen Mann aus Usbekistan, der von Deutschland kommend auf dem Weg nach Italien war, angetroffen. Beladen war das Fahrzeug mit rund 14,5 Tonnen Gefahrgut. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die gefährliche Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war. Zudem war der Lkw nicht vorschriftsmäßig gekennzeichnet. Wie die Auswertung der Fahrerkarte ergab, hatte der 36-Jährige darüber hinaus die vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht eingehalten. Vom Lenker wurde eine Sicherheitsleistung in einem unteren vierstelligen Eurobereich eingehoben. Sowohl der Fahrer als auch das Transportunternehmen wurden bei der Bezirkshauptmannschaft Landeck angezeigt.

Die Autobahnpolizei hat einen mit Gefahrgut beladenen Sattelzug aus dem Verkehr gezogen, bei dem mehrere schwere Mängel festgestellt wurden. Das in Litauen zugelassene Fahrzeug wurde gegen 14:55 Uhr im Bereich der Mautstelle St. Jakob am Arlberg einer Schwerverkehrskontrolle unterzogen.

Der Lkw wurde von einem 36-jährigen Mann aus Usbekistan, der von Deutschland kommend auf dem Weg nach Italien war, angetroffen. Beladen war das Fahrzeug mit rund 14,5 Tonnen Gefahrgut. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die gefährliche Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war.

Zudem war der Lkw nicht vorschriftsmäßig gekennzeichnet. Wie die Auswertung der Fahrerkarte ergab, hatte der 36-Jährige darüber hinaus die vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht eingehalten. Vom Lenker wurde eine Sicherheitsleistung in einem unteren vierstelligen Eurobereich eingehoben. Sowohl der Fahrer als auch das Transportunternehmen wurden bei der Bezirkshauptmannschaft Landeck angezeigt





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