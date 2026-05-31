Auto stürzt Abhang hinab: Feuerwehr befreit zwei Insassen in Abtenau

In der Nacht auf Sonntag kam ein Pkw in Abtenau-Voglau von der Fahrbahn ab und stürzte einen Abhang hinab. Die Feuerwehr befreite die beiden eingeklemmten Insassen unverletzt und barg das Fahrzeug.

In der Nacht auf Sonntag ereignete sich im Abtenau er Ortsteil Voglau ein spektakulärer Unfall , bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abkam und einen Abhang hinabstürzte.

Der Vorfall, der gegen Mitternacht gemeldet wurde, löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Die beiden Insassen, ein Autofahrer und sein Beifahrer, wurden im Fahrzeug eingeklemmt und konnten sich aufgrund des dichten Bewuchses nicht selbst befreien. Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Abtenau rückten mit 41 Mann und mehreren Fahrzeugen zum Unfallort beim Steinsteg aus. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass das Fahrzeug in einer steilen Böschung lag und von dichtem Gestrüpp umgeben war.

Mit einer Seilwinde sicherten sie den Pkw, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern, und begannen, Äste und Sträucher zu entfernen. Nach rund einer Stunde gelang es ihnen, eine Schneise zu schaffen, durch die beide Insassen das Auto eigenständig und unverletzt verlassen konnten. Die beiden wurden vom Rettungsdienst untersucht, konnten jedoch nach Hause entlassen werden. Im Anschluss an die Befreiung barg die Feuerwehr das Fahrzeug mit einer Seilwinde und einem Kran.

Die Bergung gestaltete sich schwierig, da der Untergrund rutschig war und das Fahrzeug weiter abzurutschen drohte. Letztendlich konnte der Pkw jedoch sicher auf die Straße gehievt und abtransportiert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Bislang ist unklar, warum das Auto von der Fahrbahn abkam.

Mögliche Ursachen könnten überhöhte Geschwindigkeit, ein Fahrfehler oder ein technischer Defekt sein. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Abtenau zu melden. Die Feuerwehr Abtenau betonte nach dem Einsatz die Bedeutung von aufmerksamem Fahren auf den kurvenreichen Straßen des Tennengaus. Gerade in den Nachtstunden sei erhöhte Vorsicht geboten.

Der Einsatzleiter zeigte sich erleichtert, dass die Insassen unverletzt geblieben sind: Bei einem Sturz aus mehreren Metern Höhe hätte es auch anders ausgehen können. Die Kameraden der Feuerwehr leisteten hervorragende Arbeit, um die beiden schnell aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Dieser Vorfall erinnert an ähnliche Unfälle in der Vergangenheit, bei denen Fahrzeuge in unwegsamem Gelände landeten und aufwendige Bergungsaktionen notwendig waren. Die Feuerwehr rät daher, stets die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anzupassen und bei Nachtfahrten besonders konzentriert zu sein.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, wird die Öffentlichkeit informiert. Im vorliegenden Fall hatten die beiden Insassen großes Glück, dass sie den Absturz unverletzt überstanden. Die Feuerwehr Abtenau ist stolz auf ihren effizienten Einsatz und die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. Sie dankt auch den Anwohnern, die den Einsatz unterstützt haben





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