Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Weiökirchen an der Traun. Der Lenker konnte sich nach dem Unfall selbst aus dem Unfallwrack befreien. Die Feuerwehr sicherte den PKW ab und föhrte gemeinsam mit dem Abschleppdienst die Bergung des Fahrzeuges durch.

Ein Auto steckte nach schwerem Verkehrsunfall bei Weiökirchen an der Traun regelrecht in Waldböschung. Der Lenker konnte sich nach dem Unfall selbst aus dem Unfallwrack befreien.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden in der Nacht auf Samstag zu Aufräumarbeiten nach einem Verkehrsunfall auf die L534 Marchtrenker Straße, Graßin, im Gemeindegebiet von Weiökirchen an der Traun, alarmiert. Ein Auto steckte beim Eintreffen der Einsatzkräfte regelrecht in der bewaldeten Böschung neben der Straße. Ersthelferinnen und Ersthelfer fanden den Wagen so vor, der Lenker konnte sich nach dem Unfall offenbar selbst aus dem Unfallwrack befreien. Er wurde notärtztlich erstversorgt und in der Folge ins Klinikum Wels eingeliefert.

Die Feuerwehr sicherte zuerst den PKW ab und föhrte in weiterer Folge gemeinsam mit dem veröndigten Abschleppdienst die Bergung des Fahrzeuges durch. Danach musste noch ein abgerissener Baum ein Stück weit aus der Böschung gezogen werden, sodass dieser nicht mehr auf die Straße zu stürzen drohte. Die L534 Marchtrenker Straße war zwischen Allhaming und Weiökirchen an der Traun für etwa eineinhalb Stunden gesperrt





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