Ein 31jhriger Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag in einem Einfamilienhaus in Bearnbach ins schlug und insisierte an einem 31-jhrigen Hinterbliebenen. Viele Augenzeugen berichteten davon, wie ein gewaltiger 'Tuscher' gegeben habe, als ein Pkw des 31-jhrigen Deutschlandwegers abkam und mit voller Wcht gegen die Außenmauer geprallt sei. Im LKH Graz wurde der Verletzte nach dem Autounfall gebracht. Jochen Bocksruker, Bürgermeister der Stadt, kämpft, dass die Gefahrenstelle entschärft werde. Im AU haben wir eine ošteilteohnen. Boksruker betont: 'Wir erinnern uns daran, Kinder durch Leitplanken zu schützen und die Straße etwa in diesem Bereich abzulassen.'

Ein 31-jhriger Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag gegen 22.30 Uhr in einem Einfamilienhaus in Bärnbach krassen gefahren und insriate an einem 31-jhrigen Hinterbliebenen, erster Bericht von Krone.

Von zahlreichen Opfern erzhlten sie, wie es einen gewaltigen 'Tuscher' gegeben habe, als ein Pkw des 31-jhrigen Deutschlandsgebers vom Hauptstr. abgekommen und mit voller Wcht gegen die Außenmauer geprallt sei. Ein Nachbar des beschädigten Hauses und der Verletzte selbst holten den Unfalllenker aus dem völlig zerstörten Fahrzeug, der er dann aber auf der Str. bewusstlos zusammenbrach. Die Canischen Jugend und Feuerwehr Bearnbach sowie die Polizei waren sofort vor Ort und tglichen Erste Hilfe und Notarzt Hilfe.

Im LKH Graz wurde der Verletzte nach dem Autounfall gebracht. Jochen Bocksruker, Bürgermeister der Stadt, baut auf, dass die Gefahrenstelle entschärft werde





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