Auto in Hohenems in Vollbrand: Fahrerin reagiert geistesgegenwärtig

Am Samstagabend geriet ein Auto auf der Sägerstraße in Hohenems in Brand. Die 20-jährige Fahrerin konnte sich und ihre Insassen rechtzeitig retten. Die Feuerwehr Hohenems war mit 25 Kräften im Einsatz. Ein technischer Defekt wird als Ursache vermutet.

Am Samstagabend gegen 21.50 Uhr erlebte eine 20-jährige Autofahrerin in Hohenems auf der Sägerstraße einen dramatischen Zwischenfall. Während der Fahrt bemerkte sie plötzlich technische Probleme an ihrem Fahrzeug.

Nur Sekunden später drang dichter Rauch ins Innere des Wagens, und erste Flammen waren zu sehen. Geistesgegenwärtig stoppte die junge Frau sofort und flüchtete gemeinsam mit ihren Insassen aus dem brennenden Auto. Glücklicherweise blieben alle unverletzt. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hohenems eintrafen, stand der Pkw bereits in Vollbrand.

Zufällig anwesende Feuerwehrleute hatten schon vor dem Eintreffen der offiziellen Kräfte erste Löschversuche unternommen, die dann von insgesamt 25 Einsatzkräften der Feuerwehr Hohenems erfolgreich abgeschlossen wurden. Auch eine Streife der örtlichen Polizeiinspektion war vor Ort. Nach ersten Ermittlungen der Polizei dürfte ein technischer Defekt die Brandursache gewesen sein. Der genaue Hergang wird noch untersucht.

Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, bei ersten Anzeichen von Rauch oder Feuer im Fahrzeug sofort anzuhalten und das Auto zu verlassen. Experten raten, stets einen Feuerlöscher im Wagen mitzuführen und regelmäßig die Elektrik sowie den Motorraum überprüfen zu lassen. Besonders bei älteren Fahrzeugen kann ein Kurzschluss oder ein defektes Bauteil schnell zu einem Brand führen.

Die Feuerwehr weist zudem darauf hin, dass im Brandfall keinesfalls Zeit mit dem Bergen von Gegenständen verloren werden sollte - die eigene Sicherheit geht vor. In Österreich kommt es jährlich zu mehreren hundert Fahrzeugbränden, die oft durch mangelnde Wartung oder technische Mängel verursacht werden. Um das Risiko zu minimieren, sollten Autofahrer auf Warnsignale wie ungewöhnliche Gerüche, Rauchentwicklung oder leuchtende Kontrollleuchten achten. Im konkreten Fall in Hohenems reagierte die Fahrerin vorbildlich, indem sie sofort die Fahrt unterbrach und das Fahrzeug verließ.

Die Polizei dankte den aufmerksamen Bürgern, die Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiteten. Der beschädigte Wagen wurde abgeschleppt, und die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Die Feuerwehr appelliert an alle Autofahrer, im Ernstfall Ruhe zu bewahren und den Notruf zu wählen





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