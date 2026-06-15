Auto geht auf Brennerautobahn in Flammen auf: Vier Personen unverletzt

Am Sonntagabend brannte ein Pkw auf der A13 bei der Luegbrücke in Tirol aus. Die Insassen retteten sich rechtzeitig, die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden.

Ein dramatischer Vorfall ereignete sich am Sonntagabend auf der Brennerautobahn (A13) in Tirol : Ein mit vier Personen besetzter Pkw geriet im Bereich der Luegbrücke in Brand.

Die Insassen, darunter ein 66-jähriger Österreicher, eine 69-jährige Frau, eine 30-jährige Österreicherin und ein Kind, waren auf der Heimreise von Italien nach Tirol, als der Brand im Motorraum aus bislang ungeklärter Ursache ausbrach. Dank ihrer Geistesgegenwart konnten sie das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Polizei bestätigte, dass die vier Personen sich in Sicherheit brachten, bevor die Flammen auf den gesamten Wagen übergriffen.

Die Einsatzkräfte mussten aufgrund der akuten Explosionsgefahr und der dichten Rauchentwicklung die Autobahn in beide Richtungen vollständig sperren. Die Feuerwehren aus Gries am Brenner und Steinach waren schnell vor Ort und bekämpften die Flammen erfolgreich. Nach etwa einer halben Stunde konnte die Sperre in Fahrtrichtung Süden aufgehoben werden, während die Totalsperre in Richtung Norden bis 20.20 Uhr andauerte. Der Pkw wurde durch das Feuer vollständig zerstört, und der Fahrbahnbelag erlitt durch die enorme Hitze massive Schäden.

Ein Abschleppunternehmen musste das ausgebrannte Fahrzeug entfernen. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt. Experten raten bei Fahrzeugbränden zu besonderer Vorsicht: Sobald Rauch oder Flammen aus dem Motorraum dringen, sollte das Fahrzeug sofort angehalten und der Motor abgestellt werden. Alle Insassen müssen das Auto unverzüglich verlassen und sich in sicherer Entfernung aufhalten.

Ein Feuerlöscher im Kofferraum kann im Anfangsstadium helfen, doch bei starker Rauchentwicklung ist es lebenswichtig, die Feuerwehr zu alarmieren. In diesem Fall reagierten die Beteiligten vorbildlich und vermieden Schlimmeres. Die A13 ist eine wichtige Nord-Süd-Verbindung, und Vorfälle wie dieser zeigen die Bedeutung von Sicherheitsvorkehrungen für Autofahrer auf Reisen





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