Auto brennt auf A25 bei Weißkirchen an der Traun

Ein brennender Pkw auf der A25 Welser Autobahn bei Weißkirchen an der Traun führte zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Vier Insassen blieben unverletzt, die Autobahn war für eine halbe Stunde gesperrt.

Am späten Donnerstagabend wurden die Einsatzkräfte von drei Feuerwehren zu einem brennenden Personenwagen auf der A25 Welser Autobahn nahe Weißkirchen an der Traun alarmiert. Der Pkw stand in Vollbrand auf dem Pannenstreifen zwischen dem Knoten Haid und der Autobahnabfahrt Weißkirchen an der Traun beziehungsweise Marchtrenk-Ost, in Fahrtrichtung Passau, im Gemeindegebiet von Weißkirchen an der Traun.

Die eintreffenden Feuerwehrkräfte konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Vier Personen, die sich am Fahrzeug befanden, konnten das Auto offensichtlich unverletzt verlassen. Nach ersten Informationen gab es keine Verletzten. Die A25 Welser Autobahn war in Fahrtrichtung Passau vor der Abfahrt Weißkirchen an der Traun beziehungsweise Marchtrenk-Ost für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt.

Anschließend war die Überholspur wieder frei. Vor der Sperre bildete sich ein rund einen Kilometer langer Rückstau. Während der Sperrzeit wurde der Verkehr großräumig über die A1 Westautobahn und die A8 Innkreisautobahn umgeleitet. Die genaue Brandursache ist bislang unklar und wird von der Polizei ermittelt





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Feuerwehreinsatz A25 Weißkirchen An Der Traun Pkw-Brand Autobahnsperre

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