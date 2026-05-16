Ein Österreicher, 38 Jahre alt, wird immer wieder für Ärger gesorgt. Polizeiberichte geben an, dass er mehrere Mal im Straßenverkehr перевиolakin und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet habe. Darüber hinaus wirft er sein aggressives Betteln vor. Ein Video auf Instagram zeigt, wie er Bargeld von einem Autofahrer entnimmt. Beamte konnten ihn später ermittel und festnehmen. Die Polizei rät Zeugen an, sich zu melden, die durch seine Handlungen belästigt oder gefährdet fühlten sich.

Ein Österreicher ist immer wieder für Ärger gesorgt. Der 38-Jährige wurde am 7. Mai in Rawai festgenommen. Zuvor gab es mehrere Beschwerden wegen gefährlichen Verhaltens im Straßenverkehr.

Der Mann stand immer wieder mitten auf der Straße und provozierte andere Verkehrsteilnehmer. Weiterhin wurde er für aggressives Betteln angeklagt. Ein Video auf Instagram zeigt, wie er Bargeld von einem Autofahrer entnimmt. Die Polizeistation Chalong konnten ihn später ausforschen und festnehmen.

Bei einem Supermarkt werden weitere Vorfälle bestätigt, bei denen er Geld forderte und wütend wurde, wenn niemand etwas gab. Die Polizei ruft nun weitere Betroffene auf, sich zu melden. Unter Einheimischen wächst der Ärger, da sich Phuket mit den Folgen des Massentourismus, insbesondere seit Corona, kämpft. Gleichzeitig werden die Einheimischen belästigt und gefährdet durch aggressive Touristen.

Die Behörden kündigten deshalb strengere Kontrollen bei Einreise und Aufenthalten auf der Insel an





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Phuket Massentourismus Korona-Jahre Strassenrausch Raucherterrorismus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Unverwechselbares Goldkäfer-Finde in Graz: Ein großer Rosenkäfer wurde entdecktEin Leser der "Kleinen Zeitung" entdeckte einen auffälligen Käfer am Rand der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Graz. Es handelt sich um einen Großen Rosenkäfer, besser bekannt als Goldkäfer. Dieser Käfer ist nicht gefährlich, aber es ist wichtig, ihn nicht auf heißen Asphalt zu lassen. Besonders wichtig ist es, ihn auf ein Blatt oder ins Gras zu setzen, um Probleme mit seiner Mobilität zu vermeiden. Der Große Rosenkäfer lebt hauptsächlich als Larve im Inneren alter Bäume und trägt zur Bodenbildung bei. Die adulten Käfer sind ab Mai anzutreffen und ernähren sich von Baumsaft oder überreifem Obst, aber auch Blütenpollen schmecken. Von der Trockenheit der vergangenen Wochen lassen sich die Tiere kaum beeindrucken.

Read more »

Späte Lebensphase: Ein Altersratgeber, der nicht jammerig daherkommtEs gibt Berge von Büchern über das Älterwerden. Die deutsche Autorin und Musikerin Christiane Rösinger hat mit „The Joy of Ageing“ das wohl lustigste geschrieben – dramatische Bonustracks inklusive.

Read more »

Diskutieren Sie mit! - Braucht Österreich ein neues Weingesetz?Nach dem Weinskandal 1985 hat das Weingesetz wesentlich zum Aufstieg des österreichischen Weines gesorgt. Das strenge Gesetz führte jedoch auch ...

Read more »

Nach Park-Ärger wurden jetzt die Strafen storniert30.000 radelten am 3. Mai in Kärnten um den Ossiacher See – doch für einige endete der Radausflug mit einer hohen Parkstrafe. Jetzt gibt’s ...

Read more »