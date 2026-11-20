Erstmals finden die Austrian Open in Wolfurt statt. Sie verbinden die 25. Österreichischen Meisterschaften mit einem internationalen TeamGym-Wettkampf in der Hofsteigsporthalle.

Am Wochenende findet in Wolfurt zum ersten Mal die internationale Meisterschaftswoche Austrian Open statt. Die Veranstaltung im Bundesland Vorarlberg kombiniert die 25. Österreichischen Meisterschaften 2025 mit einem globalen TeamGym-Wettbewerb. Der Austragungsort ist die Hofsteigsporthalle, wo nationale und internationale Mannschaften ihre Leistungen präsentieren. Dies ist die zweite Austragung nach dem ersten Turnier in Lustenau im Jahr 2025.

Die Organisation liegt in den Händen von Turnsport Austria, während der lokale Verein Turnerschaft Wolfurt die praktischen Abläufe des Wettbewerbs koordiniert. Das Programm umfasst sowohl die nationalen Meisterschaften als auch den offenen internationalen Wettkampf. Teilnehmen können Teams aus den Disziplinen Boden, Tumbling und Trampet. Die Veranstaltung richtet sich an Athleten aus verschiedenen Altersklassen und Leistungsniveaus.

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Internationale Beteiligung und Teilnehmerstatistik

Der offizielle Zeitplan sieht 38 Teams beziehungsweise Starts vor, die in mehreren Klassen antreten. Zu den teilnehmenden Nationen gehören neben Österreich auch Deutschland, die Niederlande und Slowenien. Die Teams sind in die Kategorien Elite, Junior, Mini-Team sowie die Jugendklassen 1 bis 3 eingeteilt. Für die offiziellen Staatsmeisterschaftswertungen sind laut Ausschreibung die Klassen Elite, Juniorinnen und Junioren sowie Jugend 1 relevant.

Die Bewertung der Teams erfolgt nach einem festgelegten System, das bestimmte Geschlechtertrennungen aufhebt. Es gibt keine getrennte Wertung für männliche, weibliche oder gemischte Teams innerhalb der einzelnen Klassen. Dies bedeutet, dass alle Mannschaften unter denselben Bedingungen gegeneinander antreten und gewertet werden. Die Mischung aus verschiedenen Altersstufen sorgt für eine hohe Wettbewerbsdynamik in der Halle.

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Zeitplan der Wettkämpfe am Samstag

Samstags beginnen die Wettbewerbe um 13:10 Uhr mit den Teams der Jugend 1. Diese Startzeit markiert den ersten offiziellen Start der internationalen Meisterschaftswoche in Wolfurt. Ab 15:25 Uhr folgen die Bewerbe der Kategorien Mini-Team und Junior. Die leistungsstärksten Teams in der Elite-Klasse starten ab 18:20 Uhr am Nachmittag.

Der Samstag schließt somit eine intensive Phase der Qualifikation und des direkten Vergleichs ab. Die aufeinanderfolgenden Startzeiten gewährleisten, dass alle 38 gemeldeten Teams eine faire Chance auf ihre Leistungen haben. Die Hallenatmosphäre wird durch die verschiedenen Altersgruppen geprägt, die von der Technik des Tumbelns bis zur Eleganz am Boden zeigen.

Sonntagsprogramm und Ehrungen

Am zweiten Wochenende-Tag stehen die Jugendklassen 3 und 2 auf dem Programm. Die ersten Bewerbe für diese Gruppen beginnen um 9:50 Uhr. Der offizielle Einlass für Besucher und Teams ist bereits ab 7 Uhr möglich, um den Vorbereitungen der Athleten Platz zu machen. Die Organisation legt Wert auf eine pünktliche und effiziente Abwicklung des Tagesprogramms.

Die Siegerehrung ist für den Sonntag um 14:05 Uhr angesetzt. Zu diesem Zeitpunkt werden die Gewinner der einzelnen Klassen und die Gesamtsieger bekannt gegeben. Die Veranstaltung endet mit der offiziellen Würdigung der Leistungen im TeamGym. Fans und Teilnehmer können so den Abschluss des intensiven Wettbewerbs live erleben.

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Preisgeld und Gesamtsiegerwertung

Für die Teams der beiden höchsten Kategorien Elite und Junior ist ein Preisgeld von 1500 Euro vorgesehen. Dieses Geld geht an das punktebeste Team über alle Kategorien hinweg. Diese Regelung dient dazu, das Gesamtpodium der ersten Austrian Open zu ermitteln.

Der genaue Mechanismus, wie die Punkte aus den unterschiedlichen Kategorien für diese Gesamtwertung miteinander verglichen werden, ist in den vorliegenden Unterlagen nicht näher erläutert. Es bleibt abzuwarten, wie die Veranstalter die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Altersgruppen und Disziplinen sicherstellen. Dennoch bietet das Preisgeld einen zusätzlichen Anreiz für die Top-Teams, ihre beste Leistung abzurufen.