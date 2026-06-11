Teamchef Ralf Rangnick has reacted to the injury of Christoph Baumgartner, who was nominated for the World Cup by Schalke's Dejan Ljubicic. Ljubicic, a defensive midfielder, was expected at the Austrian National Team's team quarters in California, as reported by the Austrian Football Association. Ljubicic has played nine international matches and scored one goal for Austria. Since his transfer from Zagreb to Gelsenkirchen in January, he has played all 15 Bundesliga matches and scored four goals. Ljubicic replaces injured Christoph Baumgartner, who was injured during warm-up for the Tunisia test match on June 1. Ljubicic played his ninth and last international match in September 2023, a 1:1 home draw against the Republic of Moldova. In Santa Barbara, Ljubicic will also meet the injured Baumgartner. The RB Leipzig player will continue his rehabilitation in the Austrian National Team camp, as reported by RB. The Austrian Football Association and RB Leipzig have agreed to Ljubicic's wish to complete his rehabilitation in the Austrian National Team environment and support his teammates during the World Cup.

Teamchef Ralf Rangnick hat auf die Verletzung von Christoph Baumgartner mit der WM-Nominierung des Schalke -Profis Dejan Ljubicic reagiert. Der defensive Mittelfeldspieler wurde am Mittwochabend (Ortszeit) im Teamquartier der österreichischen Nationalmannschaft in Kalifornien erwartet, teilte der Verband mit.

Ljubicic kommt bislang auf neun Länderspiele und ein Tor für Österreich. Seit seinem Wechsel aus Zagreb nach Gelsenkirchen im Januar absolvierte er alle 15 Zweitliga-Partien für den Bundesliga-Aufsteiger und erzielte dabei vier Tore. Der Schalke-Legionär nimmt den Platz von Christoph Baumgartner ein, der sich am 1. Juni beim Aufwärmen für das Tunesien-Testspiel verletzt hatte.

Ljubicic absolvierte im September 2023 beim Heim-1:1 gegen die Republik Moldau sein neuntes und bisher letztes Länderspiel. In Santa Barbara wird Ljubicic auch auf den verletzten Baumgartner treffen. Der Profi vom Bundesligisten RB Leipzig reist nach seiner Operation nach einer schweren Muskelverletzung zurück in die USA. Der 26-Jährige wird seine Reha im Camp der österreichischen Nationalmannschaft fortsetzen, teilte RB mit.

Der Verband und sein Club entsprechen damit dem Wunsch des 26-Jährigen, die Reha im Umfeld der österreichischen Nationalmannschaft zu absolvieren und seine Teamkollegen vor Ort während der Weltmeisterschaft zu unterstützen





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