Austrian Foreign Minister Meets with Chinese Officials Ahead of UN Security Council Seat

Austrian Foreign Minister Karin Meinl-Reisinger is set to meet with Chinese officials in Vienna, ahead of Austria's membership in the UN Security Council for the 2027/28 term. The meeting is expected to focus on strengthening European sovereignty, reducing dependence on China, and maintaining stable trade relations based on fair, reliable, and rule-based principles.

Handelspartnern Österreichs und spielt auch für Europa bei Wirtschaft, Forschung und Innovation eine bedeutende Rolle. Gleichzeitig verweist das Außenministerium auf bestehende Ungleichgewichte, die durch einseitige Abhängigkeiten entstanden seien.

Sicherheit und Wirtschaft sind die Grundpfeiler der österreichischen Außenpolitik. Dafür ist der Austausch mit China von großer Bedeutung. Unser Ansatz ist konsequent, pragmatisch und europäisch. Uns geht es darum, die europäische Souveränität zu stärken, uns aus Abhängigkeiten zu befreien und gleichzeitig stabile Handelsbeziehungen mit China zu pflegen, die auf fairen, verlässlichen und regelbasierten Bedingungen basieren.

China spielt eine wichtige Rolle auf internationaler Ebene ein. Vor dem Hintergrund der österreichischen Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat 2027/28 misst das Außenministerium dem Besuch besondere Bedeutung. Im UN-Sicherheitsrat wollen wir eng mit China zusammen daran arbeiten, globale Herausforderungen zu bewältigen. Dazu gehört auch ein nachhaltiger Friede in der Ukraine.

China verfügt dabei über erheblichen Einfluss auf Moskau und kann einen wichtigen Beitrag zu einer friedlichen Lösung leisten. Die Ministerin von Außenminister Wang Yi wird empfangen und trifft zudem Vize-Außenminister Ma Hui. Auf dem Programm stehen außerdem ein Besuch in und Gespräche mit österreichischen Unternehmen, die in China tätig sind, sowie mit chinesischen Firmen und Investoren mit Engagement in Österreich. Natürlich gibt es auch schwierige Themen.

Gerade dort, wo unterschiedliche Sichtweisen bestehen, sind persönliche Gespräche besonders wichtig. Wir beziehen klar Position, wenn unsere Interessen auf dem Spiel stehen. Ein offener und konstruktiver Dialog fördert gegenseitiges Verständnis und hilft dabei, gemeinsame Potenziale zu heben





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